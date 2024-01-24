Актриса Ольга Сумская назвала, что стало причиной ее отравления в Австрии. Ей было плохо несколько дней и она едва держалась на ногах.

Ольга Сумская сказала, чем отравилась в Австрии

В Facebook Ольга рассказала, что, отдыхая в Яремче и Буковеле, решила оттуда поехать в Австрию. Однако отдых оказался не таким, каким его себе представляла знаменитость, ведь там она серьезно отравилась.

— Так вот, съев австрийского сыра горгонзола, я почувствовала себя плохо… Видимо, таки где-то проклятая плесень подействовала… Ночью обратилась в больницу, когда от рвоты и слабости я уже не могла держаться на ногах. Мне сделали анализ крови, капельницу с электролитами. Не более. Хотя анализы требовали более серьезной терапии и немедленно, — поделилась Сумская.

Говорит, легче ей не становилось, а на просьбу что-то уколоть более действенное против тошноты и давления, разводили руками. Так она приняла решение срочно возвращаться в Украину. Уже в Ивано-Франковске ей оказали помощь.

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— Если бы я еще на пару дней осталась в Австрии, не знаю, что было бы, — отметила Ольга.

Ранее мы писали о том, что Ольга Сумская серьезно отравилась на отдыхе и ей пришлось срочно возвращаться в Украину. Сейчас с актрисой все в порядке.