Певец Макс Барских будет создавать англоязычную музыку под псевдонимом Mick Sunday.

В Instagram артист написал, что война в Украине принесла большие изменения в его жизнь, поэтому он принял решение ценить жизнь и время, не откладывать свои мечты и желания на завтра.

— С прошлого года я работаю над англоязычным альбомом. Создание новых песен поддерживало меня и помогало выходить из депрессивного настроения. Чем сложнее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работает как броня и проекция желаний, — отметил Макс.

Говорит, чувствует, именно сейчас пришло время показать музыку публике.

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— Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday — музыка на английском языке, — подчеркнул Барских.

Для англоязычного творчества артист создал отдельный аккаунт в Instagram.