Співак Макс Барських створюватиме англомовну музику під псевдонімом Mick Sunday.
В Instagram артист написав, що війна в Україні принесла великі зміни у його життя, тому він ухвалив рішення цінувати життя та час, не відкладати свої мрії та бажання на завтра.
– З минулого року я працюю над англомовним альбомом. Створення нових пісень підтримувало мене та допомагало виходити з депресивного настрою. Чим складніше думки і події, тим яскравіше і світліше народжувалась пісня. У цьому випадку музика працює як броня та проєкція бажань, – зазначив Макс.
Каже, відчуває, саме зараз настав час показати музику публіці.
– Я починаю нову сторінку своєї творчості під назвою Mick Sunday – музика англійською мовою, – наголосив Барських.
Для англомовної творчості артист створив окремий акаунт в Instagram.