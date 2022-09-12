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Змінив псевдонім: Макс Барських випускатиме музику під ім’ям Mick Sunday

12 Вересня 2022, 16:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Змінив псевдонім: Макс Барських випускатиме музику під ім’ям Mick Sunday
Джерело: Макс Барських

Співак Макс Барських створюватиме англомовну музику під псевдонімом Mick Sunday.

В Instagram артист написав, що війна в Україні принесла великі зміни у його життя, тому він ухвалив рішення цінувати життя та час, не відкладати свої мрії та бажання на завтра.

– З минулого року я працюю над англомовним альбомом. Створення нових пісень підтримувало мене та допомагало виходити з депресивного настрою. Чим складніше думки і події, тим яскравіше і світліше народжувалась пісня. У цьому випадку музика працює як броня та проєкція бажань, – зазначив Макс.

Каже, відчуває, саме зараз настав час показати музику публіці.

Зараз дивляться

– Я починаю нову сторінку своєї творчості під назвою Mick Sunday – музика англійською мовою, – наголосив Барських.

Для англомовної творчості артист створив окремий акаунт в Instagram.

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Макс Барських Музика
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