Співак Макс Барських створюватиме англомовну музику під псевдонімом Mick Sunday.

В Instagram артист написав, що війна в Україні принесла великі зміни у його життя, тому він ухвалив рішення цінувати життя та час, не відкладати свої мрії та бажання на завтра.

– З минулого року я працюю над англомовним альбомом. Створення нових пісень підтримувало мене та допомагало виходити з депресивного настрою. Чим складніше думки і події, тим яскравіше і світліше народжувалась пісня. У цьому випадку музика працює як броня та проєкція бажань, – зазначив Макс.

Каже, відчуває, саме зараз настав час показати музику публіці.

Зараз дивляться

– Я починаю нову сторінку своєї творчості під назвою Mick Sunday – музика англійською мовою, – наголосив Барських.

Для англомовної творчості артист створив окремий акаунт в Instagram.