Украинский телеведущий Анатолий Анатолич стал жертвой грабителей в Париже. У шоумена украли деньги с банковской карточки, о чем он рассказал в Instagram.

В Stories Анатолич заявил, что у него украли кошелек с водительским удостоверением, банковскими карточками и наличными деньгами в гривнах.

Шоумен признался, что пропажу обнаружил не сразу — он узнал это после сообщения о снятии средств со счета, которое пришло на телефон.

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Грабители смогли снять со счета около 10 тыс. грн — €260.

— Я спустился в метро, где нужно купить биллет. Купить его через Google Pay, Apple Pay невозможно — нужно вставить в терминал карточку и ввести PIN-код. Очевидно, что его злоумышленники подсмотрели, ведь без него снять деньги с карточки нереально. После этого они украли кошелек, — рассказал Анатолий.

Шоумен заявил, что после кражи денег он заблокировал банковские счета и обратился в полицию.

— Смешнее всего, что воры украли гривны из кошелька. Не хочу расстраивать их актуальным курсом, но пусть это будет для них сюрпризом, — добавил телеведущий.

Известно, что подобные случаи кражи в украинских знаменитостей за границей уже случались за период войны. К примеру, ранее украинскую группу ТНМК обокрали во время благотворительного концерта в Германии. Злоумышленники проникли в автобус и украли дорогостоящую аппаратуру, деньги и документы музыкантов.