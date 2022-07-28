Трезубец является одним из самых важных государственных символов, которому пришлось преодолеть историческую дистанцию ​​длиной более тысячелетия.

Видом нынешних символов власти президента Украины — печати, булавы, знака и флага-штандарта — мы обязаны геральдисту Олексе Руденко, который является их автором.

Он рассказал, что трезубец впервые начал использовать еще Владимир Великий, в IX веке.

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– Князь, используя те же принципы, по которым создавались византийские монеты, начал чеканить на этих монетах собственное изображение, и там даже надпись: Владимир на столе, то есть Владимир на престоле. Но на оборотной стороне стоял знак его собственности, знак трезубца, который он первым начал использовать, – рассказал геральдист.

Что побудило Крестителя Руси выбрать именно такой знак – история умалчивает. Ведь его отец, Святослав Храбрый, как и еще несколько Рюриковичей, пользовались двузубами. В настоящее время этот символ получил новую жизнь в украшениях Сил специальных операций.

С упадком Руси о трезубце почти забыли. Дискуссии в украинских культурных кругах относительно национальной символики снова начались только в XIX веке.

И если бы с этого времени и до 1918 года, когда трезубец приняли, в какой-то момент вехи истории свернули бы не туда — мы могли бы иметь совсем другой герб.

К примеру, казака с мушкетом – герб Войска Запорожского. Или Галицкого льва – символ Русского королевства, а затем и Западно-Украинской Народной Республики.

Или Архистратига Михаила – знак Приднепровской Украины с Галицким львом на щите. Он был олицетворением единства восточных и западных украинцев. Наконец, победил самый древний и лаконичный из символов.

— В его основе лежит, как я подозреваю, не совсем геральдика, связанная с определенной семьей. Возможно, это какой-то рунический символ, характерный как раз для скандинавских народов, — рассказал историк и военнослужащий Антон Дробович.

Полноценно стать знаком украинской независимости трезубец смог только после распада Советского Союза, до этого им пользовались повстанцы, в частности УПА, диссиденты, а также ряд эмигрантских организаций.

– Это националистический символ. В Советском Союзе для него было особое определение. Но Советский Союз, как и любая империя, он же формировал смыслы. Он утверждал, что националистический — дальше знак уравнения — нацистский, — рассказал геральдист Олекса Руденко.

Сейчас Россия, считающая себя правопреемницей Советского Союза, такую ​​политику продолжает.

В 2014 году Василию Пелишу, тогда бойцу батальона Айдар, татуировка герба с подписью Слава Украине, стоила руки. Ее отрубили, когда попал в плен к врагам. И на тот момент Василию было всего 19 лет. Однако это не остановило его, поэтому он снова встал в ряды Вооруженных сил.

— Россия постоянно совершает эти немотивированные зверства. Они не понимают, что каждый такой человек потом посвятит жизнь борьбе с Россией, – говорит историк Антон Дробович.

Геральдист Олекса Руденко добавил, что наличие трезубца как главного символа сшивает последнее тысячелетие нашей истории.