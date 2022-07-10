Казацкая серьга и штаны с Крепостной. Украинские звезды продают свои вещи ради карет скорой помощи

Больше ста украинских актеров решили продать на аукционе эксклюзивные детали гардероба, аксессуары, костюмы своих звездных ролей, а также личные встречи. Цель – помочь волонтерам ОО Инициативное поколение приобрести пять карет скорой помощи для наших военных на передовой.

Сумма немалая – €50 тыс., и нужна она “на вчера”. Весной волонтеры уже приобрели две кареты скорой для военных частей Николаевской и Черниговской областей. Но когда получили запрос от военных еще на пять автомобилей, начали искать помощь.

Первой об этом узнала актриса Анастасия Цымбалару. Ее не спугнула сумма в €50 тыс. — средства решили собирать аукционом.

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— Просить украинцев просто помогать, просто делать пожертвования уже не очень честно, потому что деньги у людей заканчиваются. А так мы, актеры, можем дать что-то от себя, что-то взамен. Речь идет о покупке скорых, которые должны спасать жизнь, поэтому мы очень ограничены во времени. Так что лоты выставляются всего на 3 дня. И кто успеет купить лот, тот и забирает его.

Все лоты публикуют на странице аукциона в Instagram. У каждой позиции есть стартовая цена и шаг ставки. Хотя акция длится менее месяца, уже удалось продать 18 лотов и собрать более 5 500 евро, добавляет Анастасия Цымбалару.

Сейчас ведутся торги за лот от звезды сериала Крепостная, актера Тараса Цымбалюка. Это штаны кузнеца Назара из сериала.

— Едва ли не весь 4-й сезон мой герой провел в этих штанах. Они мне невероятно нравятся! Недаром после съемок именно эти льняные штаны я оставил себе на память и даже планировал носить. Сериал Крепостная в целом знаменателен для меня, ведь он завоевал огромную аудиторию, к выходу готовится уже 4 сезон.

Хотя брюки и мужские, соревнуются за их покупку именно женщины. В комментариях к лоту они не скрывают – мечтают попасть на свидание с Тарасом.

— Я готов к этому. Хотя это не будет свидание в классическом понимании. Это будет встреча, для меня она будет даже деловая, где я отдам человеку желанный лот и охотно познакомлюсь с ним.

Актер Вячеслав Довженко и его полицейский Бондарь из сериала Участковый с ДВРЗ готовится выставить главные фишки своего персонажа — это фуражка и очки. Они напоминают ему о съемках одной из самых любимых сериальных работ.

Он любит этот сериал за то, что в нем немало комических моментов рождалось прямо на съемочной площадке, которые в последующем и попали на экран. И эти детали костюма только напоминают ему об этом.

— Это будет именно та фуражка и очки, которые носит Бондарь в сериале. Они прожили три сезона и от меня лично могут быть презентованы любому человеку, который их захочет приобрести. Еще до начала съемок сериала я искал изюминку для этого образа и в голову пришли именно очки. Так Бондарь получился довольно стильным и чем-то напоминает пилота авиалайнера.

Вячеслав Довженко обещает пригласить будущего владельца лота на спектакль в столичный Театр на Подоле и после представления за чашечкой кофе презентовать фуражку и очки.

Настоящая казацкая серьга – лот актера Григория Бакланова, ей суждено было стать оберегом для одного из жителей Бучи во время российской оккупации. Но сначала эта серьга была деталью образа Семена, которого сыграл Григорий в фильме Адская хоругвь, или Рождество казацкое.

Казацкая серьга и штаны с Крепостной. Украинские звезды продают свои вещи ради карет скорой помощи / 3 images

— Когда я решил выставить ее на благотворительный аукцион, выяснилось, что она все это время находилась в Буче в доме одного из создателей фильма. Их семье удалось уехать оттуда. К сожалению, российские армейцы ворвались и в их дом, украли некоторые вещи. Однако сейф, в котором была серьга, был ими не замечен, и она уцелела. Когда хозяин дома отдавал мне ее, сказал, что она стала оберегом для их дома.

Сейчас для актеров задача №1 — как можно быстрее собрать необходимые €50 тыс. на пять карет скорой помощи. Однако если в дальнейшем на такой аукцион будет спрос, организаторы продолжат искать звездные лоты на продажу ради благотворительности.