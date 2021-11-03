Министерство культуры и информационной политики внесло 32 актера в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
По состоянию на 3 ноября 2021 года в черном списке Минкульта находятся 258 человек. Артисты попали в перечень из-за съемок в пропагандистском фильме Солнцепек, которые проходили на территории оккупированного Крыма.
Черный список пополнился на основе обращений представителей Службы безопасности Украины.
- Павел Богомолов;
- Илья Власов;
- Михаил Разинкин;
- Анастасия Бакланова;
- Роман Гусев;
- Константин Гапонов;
- Вячеслав Земляной;
- Максим Шпаковский;
- Андрей Фомин;
- Илья Домбровский;
- Юрий Котов;
- Людмила Яковлева;
- Игорь Лучихин;
- Татьяна Бурнакина;
- Екатерина Федченко;
- Екатерина Насонова;
- Андрей Пензин;
- Владимир Миллер,
- Александр Романов;
- Усейн Дегерменджи;
- Александр Классен;
- Андрей Скабар;
- Сергей Воробьев;
- Валентин Томусяк;
- Александр Загляев;
- Роман Никифоров;
- Дмитрий Чудин;
- Александр Лапшов;
- Александр Марушев;
- Егор Попов;
- Евгений Кузьмин;
- Михаил Грищенко.
Ранее в черный список Минкульта внесли 14 российских актеров. Среди них — Максим Дахненко, игравший в Последнем богатыре и известный советский актер Владимир Ильин.
Кроме того, в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, внесли Алексея Кравченко. Его большинство зрителей знают по ролям в Спецназе, Бригаде и 9 роте.