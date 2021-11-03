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В черный список Минкульта попали еще 32 актера

3 ноября 2021, 17:52 Валентина Чорна
В черный список Минкульта попали еще 32 актера

Министерство культуры и информационной политики внесло 32 актера в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

По состоянию на 3 ноября 2021 года в черном списке Минкульта находятся 258 человек. Артисты попали в перечень из-за съемок в пропагандистском фильме Солнцепек, которые проходили на территории оккупированного Крыма.

Черный список пополнился на основе обращений представителей Службы безопасности Украины.

  • Павел Богомолов;
  • Илья Власов;
  • Михаил Разинкин;
  • Анастасия Бакланова;
  • Роман Гусев;
  • Константин Гапонов;
  • Вячеслав Земляной;
  • Максим Шпаковский;
  • Андрей Фомин;
  • Илья Домбровский;
  • Юрий Котов;
  • Людмила Яковлева;
  • Игорь Лучихин;
  • Татьяна Бурнакина;
  • Екатерина Федченко;
  • Екатерина Насонова;
  • Андрей Пензин;
  • Владимир Миллер,
  • Александр Романов;
  • Усейн Дегерменджи;
  • Александр Классен;
  • Андрей Скабар;
  • Сергей Воробьев;
  • Валентин Томусяк;
  • Александр Загляев;
  • Роман Никифоров;
  • Дмитрий Чудин;
  • Александр Лапшов;
  • Александр Марушев;
  • Егор Попов;
  • Евгений Кузьмин;
  • Михаил Грищенко.

Ранее в черный список Минкульта внесли 14 российских актеров. Среди них — Максим Дахненко, игравший в Последнем богатыре и известный советский актер Владимир Ильин.

Кроме того, в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, внесли Алексея Кравченко. Его большинство зрителей знают по ролям в Спецназе, Бригаде и 9 роте.

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