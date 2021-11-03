Министерство культуры и информационной политики внесло 32 актера в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

По состоянию на 3 ноября 2021 года в черном списке Минкульта находятся 258 человек. Артисты попали в перечень из-за съемок в пропагандистском фильме Солнцепек, которые проходили на территории оккупированного Крыма.

Черный список пополнился на основе обращений представителей Службы безопасности Украины.

Павел Богомолов;

Илья Власов;

Михаил Разинкин;

Анастасия Бакланова;

Роман Гусев;

Константин Гапонов;

Вячеслав Земляной;

Максим Шпаковский;

Андрей Фомин;

Илья Домбровский;

Юрий Котов;

Людмила Яковлева;

Игорь Лучихин;

Татьяна Бурнакина;

Екатерина Федченко;

Екатерина Насонова;

Андрей Пензин;

Владимир Миллер,

Александр Романов;

Усейн Дегерменджи;

Александр Классен;

Андрей Скабар;

Сергей Воробьев;

Валентин Томусяк;

Александр Загляев;

Роман Никифоров;

Дмитрий Чудин;

Александр Лапшов;

Александр Марушев;

Егор Попов;

Евгений Кузьмин;

Михаил Грищенко.

Ранее в черный список Минкульта внесли 14 российских актеров. Среди них — Максим Дахненко, игравший в Последнем богатыре и известный советский актер Владимир Ильин.

Кроме того, в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, внесли Алексея Кравченко. Его большинство зрителей знают по ролям в Спецназе, Бригаде и 9 роте.