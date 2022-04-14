Звезду сериала Игра престолов, 50-летнего актера Джозефа Гатта арестовали за откровенно сексуальное общение в интернете с несовершеннолетними.
Полиция Лос-Анджелеса получила информацию о предполагаемом преступлении Гатта и выдала ордер на обыск в его доме.
6 апреля Гатта взяли под стражу за “связь с несовершеннолетней в целях совершения сексуального преступления”. Однако уже через несколько часов актера освободили пол залог в $5 тыс.
Расследование продолжается — полиция ищет других возможных жертв Джозефа Гатта.
Сам актер опровергает все обвинения и надеется разобраться в ситуации, чтобы очистить свое имя.
— Я хочу ответить на ужасающие и совершенно ложные обвинения, недавно выдвинутые против меня. Они на 100% ложны. Я сотрудничаю с полицией, чтобы разобраться в этом, и с нетерпением жду возможности очистить свое доброе имя, — сказал Гатт.
— Joseph Gatt (@MeetJoeGatt) April 13, 2022