Актриса Эмбер Херд обвинила голливудского актера Джонни Деппа в изнасиловании.

Адвокат Эмбер в зале суда заявил, что Депп совершил сексуальное насилие над Херд, используя бутылку ликера.

Ужасный инцидент произошел якобы в 2016 году в Австралии. Депп якобы принял около 10 таблеток экстази, сорвал ночную рубашку Херд, валял по полу, бил руками и ногами.

— Затем он проник в нее бутылкой из-под ликера — в этом и есть Джонни Депп, о котором вы слышите в этом деле, — сказал адвокат Эмбер.

Сам актер в это время отрицательно махал головой. Также его защита отметила, что единственная травма, которая была подтверждена медицинским заключением, была у Деппа.

— Единственным медицинским заключением о травме во время их отношений было серьезное повреждение, полученное мистером Деппом во время ссоры вскоре после их свадьбы, когда пара находилась в Австралии. Тогда Эмбер кинула в него бутылку, которая попала в руку и отрубила кусочек пальца, — отметил адвокат Джонни.

Напомним, что 11 апреля Джонни Депп и Эмбер Херд вновь встретились в суде. 58-летний актер требует от 35-летней экс-возлюбленной $50 млн в качестве возмещения ущерба из-за статьи в The Washington Post, в которой она утверждала, что была жертвой домашнего насилия. Тем временем Херд подала встречный иск Деппу на $100 млн.