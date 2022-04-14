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Зірку Гри престолів заарештували за сексуальне листування з неповнолітніми

14 Квітня 2022, 17:45
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Зірку Гри престолів заарештували за сексуальне листування з неповнолітніми
Джерело: Depositphotos

Зірку серіалу Гра престолів, 50-річного актора Джозефа Гатта заарештували за відверто сексуальне спілкування в інтернеті з неповнолітніми.

Поліція Лос-Анджелеса отримала інформацію про ймовірний злочин 50-річного Гатта та видала ордер на обшук у його будинку.

6 квітня Гатта взяли під варту за “зв’язок із неповнолітньою із метою скоєння сексуального злочину”. Проте вже за кілька годин актора звільнили під заставу в $5 тис.

Розслідування триває – поліція шукає інших можливих жертв Джозефа Гатта.

Сам актор спростовує усі звинувачення та сподівається розібратися у ситуації, щоб очистити своє ім’я.

— Я хочу відповісти на жахливі та неправдиві звинувачення, які висунуті проти мене. Вони на 100% помилкові. Я співпрацюю з поліцією, щоб розібратися в цьому, і з нетерпінням чекаю на можливість очистити своє добре ім’я, — сказав Гатт.

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Теги
Гра престолів , секс-скандал
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