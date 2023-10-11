Голливудскую актрису, звезду фильма Чудо-женщина Галь Гадот могут призвать на военную службу в Израиле.

Она родилась в городе Петах-Тиква, а выросла в Рош-га-Аине. Более десяти лет назад Гадот служила в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) как инструктор по боевым действиям.

Два года службы в армии являются обязательными для израильтян. Сама Галь Гадот ранее рассказывала, что служба помогла ей научиться дисциплине и навыкам работы в команде, которые она теперь применяет в киноискусстве.

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С первых минут вторжения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля Галь Гадот высказалась в поддержку родины.

В своих социальных сетях звезда призвала мир не оставаться в стороне и защитить ее государство.

— Я поддерживаю Израиль, и вы также должны. Мир не может сидеть в стороне, когда происходят эти ужасные акты террора! — написала она в Instagram.

Сейчас в социальных сетях звезда фильма Чудо-женщина активно распространяет фото и видео происходящего в Израиле, а также просит своих поклонников поддерживать силы обороны страны.

Фото: Галь Гадот