Солистка британской рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви скончалась в 79 лет. О смерти Макви сообщили ее родственники.

Группа Fleetwood Mac подтвердила смерть Макви.

— Нет слов, чтобы описать нашу печаль в связи со смертью Кристин Макви. Она была действительно единственной в своем роде, особенной и талантливой сверх всякой меры. Она была лучшим музыкантом, который только мог быть в группе, и лучшим другом, который только мог быть в жизни. Нам так повезло, что мы прожили с ней жизнь. Индивидуально и вместе мы глубоко дорожили Кристин и благодарны за удивительные воспоминания, которые у нас остались. Нам будет очень ее не хватать, — говорится в сообщении.

Британская рок-группа Fleetwood Mac появилась в 1967 году. Коллектив является одним из самых успешных в истории – всего в мире продано более 120 млн копий их альбомов.

Кристин Макви присоединилась к Fleetwood Mac в 1970 году. Она является автором и соавтором самых известных треков группы, среди которых Don’t Stop, You Make Loving Fun, Hold Me, Little Lies, Over My Head.