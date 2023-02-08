Звезда сериала Игра престолов Джек Глисон приедет в Украину

Ирландский актер Джек Глисон, известный по роли короля Джоффри в сериале Игра престолов, приедет в Украину. В нашей стране он пробудет три-четыре дня.

О том, что Джек посетит Киев, сообщила украинский режиссер Катя Чепура в Facebook, опубликовав с ним фото с его свадьбы. Она призналась, что из-за незнания английского языка ей было страшно списываться с Глисоном, фанаткой которого себя считает.

— Джек будет в Украине три-четыре дня, и мне очень хочется расспросить, какими именно актерскими техниками он пользовался, как он работает — от себя или идет за режиссером, это действительно очень интересно… Но мой пост о том, насколько это круто, что человек, который к Украине не имеет никакого отношения, решил приехать сюда и поддержать нас, как и его друг Крис, который с начала войны гоняет пикапы для ВСУ из Великобритании, — поделилась Чепура.

Она добавила, что в дни, когда опускаются руки, такие люди заставляют верить в то, что мы не сами в борьбе с мордором и Украина волнует еще кого-то, кроме нас самих.