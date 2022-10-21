Американский комик и ведущий вечерних шоу Дэвид Леттерман приехал в Украину. О его приезде сообщил стендап-комик и радиоведущий Антон Тимошенко.

Украинский юморист обнародовал фото в Instagram, на котором предстал с американской звездой. В кадре они сидят за столиком на подпольном стендапе.

— Не знаю, что будет дальше, но этот день запомнился мне на всю жизнь. Я до сих пор не очень верю, что видел его. Спасибо за этот момент и за вашу работу здесь, в Украине. Это очень важно для нас, — написал Антон.

Также он добавил, что никаких деталей больше рассказать не может, однако подчеркнул, что ходить на вечеринки подпольного стендапа стоит, а вдруг повезет.

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Несмотря на то, что Тимошенко не рассказал, почему Дэвид приехал в Украину, он обнародовал Instagram-stories. В нем Леттерман говорит, что работает над специальным эпизодом своего шоу на Netflix.

Отметим, что с начала полномасштабной войны, Украину посетило множество всемирно известных звезд. Они всячески поддерживают украинский народ в борьбе с РФ и помогают нам.