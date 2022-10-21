Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персони

Посетил подпольный стендап: Дэвид Леттерман приехал в Украину

21 октября 2022, 17:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Посетил подпольный стендап: Дэвид Леттерман приехал в Украину
Источник: Getty Images

Американский комик и ведущий вечерних шоу Дэвид Леттерман приехал в Украину. О его приезде сообщил стендап-комик и радиоведущий Антон Тимошенко.

Украинский юморист обнародовал фото в Instagram, на котором предстал с американской звездой. В кадре они сидят за столиком на подпольном стендапе.

— Не знаю, что будет дальше, но этот день запомнился мне на всю жизнь. Я до сих пор не очень верю, что видел его. Спасибо за этот момент и за вашу работу здесь, в Украине. Это очень важно для нас, — написал Антон.

Также он добавил, что никаких деталей больше рассказать не может, однако подчеркнул, что ходить на вечеринки подпольного стендапа стоит, а вдруг повезет.

Сейчас смотрят

Несмотря на то, что Тимошенко не рассказал, почему Дэвид приехал в Украину, он обнародовал Instagram-stories. В нем Леттерман говорит, что работает над специальным эпизодом своего шоу на Netflix.

Отметим, что с начала полномасштабной войны, Украину посетило множество всемирно известных звезд. Они всячески поддерживают украинский народ в борьбе с РФ и помогают нам.

Читайте также:
Посетил подпольный стендап: Дэвид Леттерман приехал в УкраинуУкраине нужны глаза в небе: Марк Хэмилл из Звездных войн помог купить 500 дронов для ВСУ

Теги
Зірка Підтримка України
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь