Зірка серіалу Гра престолів Джек Глісон приїде до України

Ірландський актор Джек Глісон, відомий за роллю короля Джоффрі в серіалі Гра престолів, приїде в Україну. У нашій країні він пробуде три-чотири дні.

Про те, що Джек відвідає Київ, повідомила українська режисерка Катя Чепура у Facebook, опублікувавши з ним фото з його весілля. Вона зізналася, що через незнання англійської мови було страшно списуватися з Глісоном, фанаткою якого себе вважає.

– Джек буде в Україні три-чотири дні, і мені дуже хочеться розпитати, якими саме акторськими техніками він користувався, як він працює – від себе чи йде за режисером, це справді дуже цікаво… Але мій пост про те, наскільки це круто, що людина, яка до України не має жодного стосунку, вирішила приїхати сюди і підтримати нас, як і його друг Кріс, який з початку війни ганяє пікапи для ЗСУ з Великої Британії, – поділилася Чепура.

Вона додала, що у дні, коли опускаються руки, такі люди змушують вірити в те, що ми не самі у боротьбі з мордором й Україна хвилює ще когось, крім нас самих.