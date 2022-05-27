Группа Без обмежень презентовала клип на песню с символическим названием — 24/02. Это трагическая дата для украинцев, которая навсегда оставит отпечаток в их судьбах и сердцах.

Утро 24 февраля разделило жизнь каждого гражданина нашей страны на До и После. Люди задаются вопросом и думают — если бы этого не было, если бы можно было вернуть время назад.

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В начале клипа — обстрелы, разрушения, боль и горе, которое мы пережили из-за российских оккупантов. Однако дальше в ролике стрелки часов начинают идти назад, будто пытаются отменить события. Разрушенные здания в Харькове, Мариуполе, Ирпене и других городах по кирпичикам складываются в свое первоначальное состояние.

Вторая часть видеоработы 24/02 говорит только одно: вера в ВСУ – путь к победе. Режиссер клипа — Артем Григорян, сорежиссер — фронтмен Без обмежень Сергей Танчинец.

— Мне позвонил наш друг Артем Григорян и поделился идеей видео — война в обратном порядке и жесткий ответ наших ребят на агрессию орды как финал этого видео. Его идея мне очень понравилась, и я сказал, что у меня как раз есть песня, которую я только написал. Сюжет видеоработы доделали уже вместе и сняли видео, — говорит Танчинец.

Сергей добавил, что эта видеоробота о том, как наша жизнь изменилась за секунды.