Звезда фильма Один дома Маколей Калкин женится

Голливудский актер и звезда комедии Один дома Маколей Калкин сделал предложение своей возлюбленной Бренде Сонг.

Папарацци застали пару на прогулке в Беверли-Хиллз. На безымянном пальце левой руки Бренды красовалось кольцо с бриллиантами.

Стоит отметить, что Маколей Калкин всегда тщательно скрывал личную жизнь. Он не любит рассказывать об отношениях с Брендой Сонг, и даже беременность избранницы артист не комментировал.

В прошлом году у пары родился сын, которого назвали Дакотой в честь покойной сестры Маколея.

Пара познакомилась на съемках фильма Земля перемен. Слухи об их романе распространились по сети в июле 2017 года, когда звезд заметили за ужином в ресторане Лос-Анджелеса.

Этот брак станет первым для Бренды Сонг, тогда как 41-летний Маколей Калкин был женат на Рэйчел Майнер с 1998 по 2002 год.

Также Маколей Калкин едва не сыграл свадьбу с актрисой Милой Кунис. Они встречались более 10 лет, а разрыв с девушкой Маколей переживал очень тяжело. Из-за душевной травмы он даже хотел покончить жизнь самоубийством, а также пристрастился к наркотикам и алкоголю.

Ранее мы писали, что артисты Рианна и A$AP Rocky планируют пожениться в 2022 году. К такому решению пара пришла после совместной встречи Нового года на Барбадосе.

Официального предложения A$AP Rocky еще не делал, но он уверен, что Рианна – идеальная женщина, без которой рэпер не представляет своей жизни.