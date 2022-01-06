Дочь американского кинорежиссера Стивена Спилберга, актриса Саша объявила о помолвке.
Радостной новостью 31-летняя Саша поделилась в своем Instagram, опубликовав соответствующие фото. На кадрах девушка продемонстрировала кольцо, а также фрагмент из своего блокнота, в котором написала, что выйдет за парня Гарри. Эту запись она оставила после их первого свидания.
— Мой дневник снова сбылся. Первое фото — утро после. Второе — запись в дневнике сразу после первого свидания. Третье — момент после того, как он сделал предложение. (Без ведома Гарри, мой отец тайно снимал. Классика), — написала Саша под публикацией.
О возлюбленном Спилберг известно не много. Гарри МакНелли — сын известного ресторатора. Влюбленные вместе более двух лет.
В своем Instagram мужчина также поделился радостной новостью с подписчиками, обнародовав совместные фото.
— Любовь моей жизни. Звезда моего шоу. Вот навсегда, — подписал он кадры.
Подписчики Спилберг разделили ее счастье, оставив множество комментариев с поздравлениями.
- Не перестаю радоваться.
- Мое сердце счастливо за вас!
- Потрясающая новость! Поздравляю!
- Запись в дневнике — это все.
- Люблю вашу историю любви. Поздравляю, друзья, — пишут в комментариях Саши.
Саша Спилберг — старшая дочь режиссера Стивена и его второй жены, актрисы Кейт Кэпшоу. Помимо актерской карьеры, девушка также занимается музыкой.