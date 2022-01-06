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Дочь Стивена Спилберга объявила о помолвке

6 января 2022, 14:43
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
дочь Стивена Спилберга

Дочь американского кинорежиссера Стивена Спилберга, актриса Саша объявила о помолвке.

Радостной новостью 31-летняя Саша поделилась в своем Instagram, опубликовав соответствующие фото. На кадрах девушка продемонстрировала кольцо, а также фрагмент из своего блокнота, в котором написала, что выйдет за парня Гарри. Эту запись она оставила после их первого свидания.

— Мой дневник снова сбылся. Первое фото — утро после. Второе — запись в дневнике сразу после первого свидания. Третье —  момент после того, как он сделал предложение. (Без ведома Гарри, мой отец тайно снимал. Классика), — написала Саша под публикацией.

О возлюбленном Спилберг известно не много. Гарри МакНелли — сын известного ресторатора. Влюбленные вместе более двух лет.

В своем Instagram мужчина также поделился радостной новостью с подписчиками, обнародовав совместные фото.

— Любовь моей жизни. Звезда моего шоу. Вот навсегда, — подписал он кадры.

Подписчики Спилберг разделили ее счастье, оставив множество комментариев с поздравлениями.

  • Не перестаю радоваться.
  • Мое сердце счастливо за вас!
  • Потрясающая новость! Поздравляю!
  • Запись в дневнике — это все.
  • Люблю вашу историю любви. Поздравляю, друзья, — пишут в комментариях Саши.

Саша Спилберг — старшая дочь режиссера Стивена и его второй жены, актрисы Кейт Кэпшоу. Помимо актерской карьеры, девушка также занимается музыкой.

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Теги
Свадьба , Стивен Спилберг
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