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Зірка фільму Сам удома Маколей Калкін одружується

27 Січня 2022, 09:58
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Маколей Калкин
Джерело: Getty Images

Голлівудський актор та зірка комедії Сам удома Маколей Калкін освідчився своїй коханій Бренді Сонг.

Папараці заскочили пару на прогулянці в Беверлі-Гіллз. На безіменному пальці лівої руки Бренди красувалась каблучка з діамантами.

Варто зазначити, що Маколей Калкін завжди старанно приховував особисте життя. Він не любить розповідати про стосунки з Брендою Сонг, і навіть вагітність обраниці артист не коментував.

Минулого року у пари народився син, якого назвали Дакотою на честь покійної сестри Маколея.

Пара познайомилася на зйомках фільму Земля змін. Чутки про їхній роман поширилися мережею в липні 2017 року, коли зірок помітили за вечерею в ресторані Лос-Анджелеса.

Цей шлюб стане першим для Бренди Сонг, тоді як 41-річний Маколей Калкін був одружений з Рейчел Майнер з 1998 по 2002 рік.

Також Маколей Калкін ледь не зіграв весілля з акторкою Мілою Куніс. Вони зустрічалися понад 10 років, а розрив із дівчиною Маколей переживав дуже важко. Через душевну травму він навіть хотів покінчити життя самогубством, а також пристрастився до наркотиків та алкоголю.

Раніше ми писали, що артисти Ріанна та A$AP Rocky планують одружитися у 2022 році. До такого рішення пара прийшла після спільної зустрічі Нового року на Барбадосі.

Офіційної пропозиції A$AP Rocky ще не робив, але він впевнений, що Ріанна – ідеальна жінка, без якої репер не уявляє свого життя.

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Джерело
People
Теги
Маколей Калкін , Одруження
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