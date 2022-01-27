Зірка фільму Сам удома Маколей Калкін одружується

Голлівудський актор та зірка комедії Сам удома Маколей Калкін освідчився своїй коханій Бренді Сонг.

Папараці заскочили пару на прогулянці в Беверлі-Гіллз. На безіменному пальці лівої руки Бренди красувалась каблучка з діамантами.

Варто зазначити, що Маколей Калкін завжди старанно приховував особисте життя. Він не любить розповідати про стосунки з Брендою Сонг, і навіть вагітність обраниці артист не коментував.

Минулого року у пари народився син, якого назвали Дакотою на честь покійної сестри Маколея.

Пара познайомилася на зйомках фільму Земля змін. Чутки про їхній роман поширилися мережею в липні 2017 року, коли зірок помітили за вечерею в ресторані Лос-Анджелеса.

Цей шлюб стане першим для Бренди Сонг, тоді як 41-річний Маколей Калкін був одружений з Рейчел Майнер з 1998 по 2002 рік.

Також Маколей Калкін ледь не зіграв весілля з акторкою Мілою Куніс. Вони зустрічалися понад 10 років, а розрив із дівчиною Маколей переживав дуже важко. Через душевну травму він навіть хотів покінчити життя самогубством, а також пристрастився до наркотиків та алкоголю.

Раніше ми писали, що артисти Ріанна та A$AP Rocky планують одружитися у 2022 році. До такого рішення пара прийшла після спільної зустрічі Нового року на Барбадосі.

Офіційної пропозиції A$AP Rocky ще не робив, але він впевнений, що Ріанна – ідеальна жінка, без якої репер не уявляє свого життя.