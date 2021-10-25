Российская актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве. Однако актер Валерий Николаев опроверг эту информацию, сказав, что артистка просто переехала.

Родственница звезды фильма Бриллиантовая рука обратились в полицию с соответствующим заявлением. Она сообщила, что Светличная не выходит на связь с 22 октября. Однако позже в правоохранительные органы обратился и сын артистки Алексей, который сказал, что его мама пропала еще 21 октября. Об этом сообщают росСМИ.

В квартире, в которой проживает 81-летняя Светлана, ее не нашли.

В данный момент актрису продолжают искать. Кроме того, ее сын рассказал, что после травмы, которую Светличная получила во время съемок, у нее начались проблемы с головой. Летом 2020 года на одном из интервью на Светлану упал софит.

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В свою очередь друг актрисы, актер Валерий Николаев сказал, что Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам и не хочет ни с кем разговаривать.

— Светлана никуда не пропала, она переехала ближе к родственникам… Теперь живет в 5 минутах от них. Она не хочет говорить об этом с прессой, поскольку ей уже много лет, — сказал он.

Ранее мы писали, что звезда сериала Доктор Кто пропала без вести в США. В Twitter даже создали соответствующий аккаунт для помощи в поисках Тани Фир и запустили хештег #FindTanyaFear.

Позже актрису нашли живой и невредимой, однако госпитализировали для обследования. Где находилась звезда — неизвестно.