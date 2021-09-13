Британская актриса Таня Фир пропала без вести в США. Звезда сериала Доктор Кто уже три дня не выходит на связь с близкими.

О том, что Фир пропала без вести стало известно после того, как в Twitter создали соответствующий аккаунт, в котором просят сообщать любую информацию о ее местонахождении. Пользователи сети запустили хештег #FindTanyaFear.

This account is dedicated to finding our beloved Tanya Fear who went missing in the Hollywood Bowl area on 9th Sep 2021. Tanya has a distinct British accent, is 5ft4, weighs about 140lbs, brown eyes, black hair and her hair looks like the picture below. #FindTanyaFear pic.twitter.com/ntTrhaR1pv — #FindTanyaFear (@FindTanyaFear) September 12, 2021

— Этот аккаунт посвящен поиску нашей любимой Тани Фир, которая пропала без вести в районе Голливуд-боул 9 сентября 2021 года, — написали в Twitter.

Позже появилось сообщение о том, что Таню видели 12 сентября в магазине на бульваре Санта-Моника. Она была одета в приталенный коричневый топ с короткими рукавами и темные клетчатые штаны.

Заявление об исчезновении Фир подали в четверг, 9 сентября. Известно, что актриса приехала в Лос-Анджелес ради карьеры стендап-комика.

Менеджер Фир Алекс Коул сказал, что в последний раз они разговаривали восемь дней назад и решали рабочие вопросы. К поиску актрисы подключились ее коллеги, поклонники и все неравнодушные местные жители.

Таня Фир снялась в немалом количестве фильмов, дебютировав в кино в 1997 году. Среди известных работ — телесериалы Девчонки, Чисто английские убийства, Зачистка, Мой ужин с Эрве и Доктор Кто.

Доктор Кто — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире (861 эпизод), за что был внесен в книгу рекордов Гиннеса. Также он приобрел статус культового и стал важной частью массовой культуры Великобритании.