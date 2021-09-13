Британская актриса Таня Фир пропала без вести в США. Звезда сериала Доктор Кто уже три дня не выходит на связь с близкими.
О том, что Фир пропала без вести стало известно после того, как в Twitter создали соответствующий аккаунт, в котором просят сообщать любую информацию о ее местонахождении. Пользователи сети запустили хештег #FindTanyaFear.
This account is dedicated to finding our beloved Tanya Fear who went missing in the Hollywood Bowl area on 9th Sep 2021. Tanya has a distinct British accent, is 5ft4, weighs about 140lbs, brown eyes, black hair and her hair looks like the picture below. #FindTanyaFear pic.twitter.com/ntTrhaR1pv
— #FindTanyaFear (@FindTanyaFear) September 12, 2021
— Этот аккаунт посвящен поиску нашей любимой Тани Фир, которая пропала без вести в районе Голливуд-боул 9 сентября 2021 года, — написали в Twitter.
Позже появилось сообщение о том, что Таню видели 12 сентября в магазине на бульваре Санта-Моника. Она была одета в приталенный коричневый топ с короткими рукавами и темные клетчатые штаны.
#FindTanyaFear #MissingPerson #HollywoodBowl @findtanyafear @latimes pic.twitter.com/k2xkfZyk20
— ✨ (@Shams_xox) September 13, 2021
Заявление об исчезновении Фир подали в четверг, 9 сентября. Известно, что актриса приехала в Лос-Анджелес ради карьеры стендап-комика.
Менеджер Фир Алекс Коул сказал, что в последний раз они разговаривали восемь дней назад и решали рабочие вопросы. К поиску актрисы подключились ее коллеги, поклонники и все неравнодушные местные жители.
Таня Фир снялась в немалом количестве фильмов, дебютировав в кино в 1997 году. Среди известных работ — телесериалы Девчонки, Чисто английские убийства, Зачистка, Мой ужин с Эрве и Доктор Кто.
Доктор Кто — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире (861 эпизод), за что был внесен в книгу рекордов Гиннеса. Также он приобрел статус культового и стал важной частью массовой культуры Великобритании.