Мадонна, Хайди Клум и Эшли Грэм: зачем звезды раздеваются в Instagram (18+)

Знаменитости, кроме профессиональной деятельности, часто попадают на страницы таблоидов из-за своих обнаженные фото. Кстати, такие новости, даже без эпатажных заголовков и кликбейта, собирают огромное количество просмотров. Несмотря на это, в сети — куча хейта из-за такого поведения.

Факты ICTV и психолог Олег Следь разбирались, почему звезды массово обнажаются в соцсетях.

Среди мировых звезд первенство за любовь к откровенным фото стоит отдать певице Мадонне. Она спокойно публикует в Instagram снимки в белье, а также не стесняется принимать провокационные позы.

К ню-фото хорошо относится топ-модель Хайди Клум. Обычно прелести звезды фотографирует ее муж Том Каулиц. Модель часто постит снимки, где она максимум в нижнем белье, а бывает и без него.

Еще одна модель, которая часто щеголяет фигурой без одежды, это Эмили Ратаковски. Даже когда она была беременна, часто публиковала фотографии в костюме Евы.

Кто-то хочет показать свое тело, над которым тяжело работает, а для кого-то это обычный маркетинг, чтобы привлечь новую аудиторию. На самом деле причины у каждого разные. Однако далеко не каждый может решиться продемонстрировать миру свое тело.

— Все это имеет психологический подтекст. Эти желания возникают не просто так. Когда хочется демонстрировать свое тело, потому что оно хорошее, ухоженное, то это мотивация базируется на самоутверждении. То есть почувствовать себя красивой, услышать от людей, что я красивая, — пояснил психолог.

По его словам, если это маркетинговый ход, то можно сравнить с конфетой, которую ты видишь, но получить не можешь.

— То, что недоступно, но оно все равно несет в себе определенный сексуальный подтекст, больше привлекает. У людей обычно срабатывают две первоначальные реакции — либо агрессия, либо сексуализация, — заметил Олег Следь.

Также специалист отмечает, что некоторым людям просто нужно внимание. Ведь обнажение известного человека, конечно, вызывать определенную реакцию — или отрицательную, или позитивную.

Звезды получают нужный результат: кто-то комплименты, а кто-то — активность в профиле. Однако существует другая сторона медали — хейтеры. В комментариях можно найти довольно странные сообщения. Некоторые люди ведут себя просто агрессивно. Более того, называют знаменитостей последними словами и желают самого худшего.

Одно из объяснений психолога — это банальная зависть, которую люди ретранслируют в агрессию.

Кроме того, звезды людьми часто воспринимаются как некий идеал или пример для подражания. У человека существует свой идеальный образ, который может просто не совпадать с тем, что он видит в профиле знаменитости. У такого человека возникает внутренний конфликт.

Особенно большой кусок хейта обычно прилетает в сторону знаменитостей, у которых, например, plus-size фигура. В частности речь идет о модели Эшли Грэм, которая довольно часто публикует откровенные фото.

Сейчас 2021 год, а многие до сих пор не могут поверить в то, что существует разная эстетика человеческой красоты.

— Чтобы люди начали воспринимать различную эстетику тела, предстоит длительная терапевтическая работа. Вот здесь на самом деле видно конфликт идеального образа. Ведь знаменитости будто бы должны быть стройными и спортивными, но они такие же люди, они не обязаны быть примером для других. Когда возникает внутренний конфликт, то реакция будет агрессивной, — уверен психолог.

Кроме того, люди могут нарисовать в своей голове идеальный образ, однако не отвечать ему, а вот какая-то знаменитость под него отлично подходит. Здесь может возникнуть и зависть, и злоба, мол, почему она, а не я.

— Люди так и в дальнейшем будут вести себя, если не начнут над собой работать ради того, чтобы принять, в частности, свои неидеальные стороны, — считает Олег Следь.

Стоит добавить, что все пользователи имеют право на здоровую критику без агрессии и злобы.

— Мы можем позволить себе критику, не соглашаться с тем, что видим. Это нормально. Однако не стоит обесценивать и уничтожать другого человека. Чтобы было понятно, у таких людей, как правило, позиция: уничтожить чужое, чтобы мое не трогали. Критиковать нужно так, чтобы не волноваться за свои границы, которые могут задеть, — резюмировал психолог.