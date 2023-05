24 мая скончалась легендарная Тина Тернер. Биография певицы и лучшие хиты – далее в материале Фактов ICTV.

Биография

Тина Тернер родилась 26 ноября 1939 года и выросла в Натбуше, штат Теннесси. Ее настоящее имя — Анна Мэй Буллок. Говоря о детстве, певца вспоминала, как собирала хлопок со своей семьей.

В небольшом городке она начинала карьеру в церковных хорах, но после встречи с блюзовым музыкантом и будущим мужем Айком Тернером ее жизнь кардинально изменилась. Долгое время они выступали вместе как дуэт, который назывался Ike&Tina Turner.

Однако в 1976 году пара распалась из-за злоупотребления Айком наркотиками. Певица рассказывала, что мужчина постоянно давил на нее психологически и материально, поэтому она не могла от него уйти. Во время развода, завершенного в 1978 году, Тернер осталась только с двумя автомобилями и правами на свой сценический псевдоним.

Однако после развода наступил пик популярности американки как сольной исполнительницы. В 1980-х она стала одной из определяющих поп-икон с альбомом Private Dancer. Она является обладательницей уймы хитов, среди которых Simply The Best, Proud Mary, I Do not Wanna Lose You и другие.

Тернер получила восемь премий Грэмми. Ее хиты десятками недель возглавляли разные хит-парады, а сама певица включена в Зал славы рок-н-ролла.

Она написала мировой бестселлер Я, Тина, который впоследствии был адаптирован под фильм.

Тернер объявила о завершении карьеры в 2000 году, год спустя после выпуска своего последнего сольного альбома Twenty Four Seven, однако певица возвращалась на сцену в 2008 году, выступая на церемонии вручения премии Грэмми с Бейонсе, и в заключительном туре, посвященном 50-летию своей карьеры.

– Я просто устала петь и делать всех счастливыми. Это все, что я делала в своей жизни, – сказала она New York Times в 2019 году.

Тернер вышла замуж во второй раз в 2013 году, а последние 10 лет своей жизни, несмотря на проблемы со здоровьем, называла воплощением своего идеального счастья.

5 лучших хитов Тины Тернер

1. Simply The Best

2. What’s Love Got To Do With It

3. Proud Mary

4. Private Dancer

5. I Do not Wanna Lose You

Напомним, что Тина Тернер скончалась в среду, 24 мая, в возрасте 83 лет.