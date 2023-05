Из жизни ушла известная певица Тина Тернер. Она скончалась в среду, 24 мая, в возрасте 83 лет.

Об этом сообщил представитель певицы в Instagram.

– С большой грустью сообщаем о смерти Тины Тернер. Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников во всем мире и вдохновила звезд завтрашнего дня, — говорится в сообщении.

Сообщается, что она умерла спокойно после затяжной болезни в своем доме в Кюснахте вблизи Цюриха в Швейцарии.

Свою карьеру она начинала в церковных хорах, но после знакомства с блюзовым музыкантом, своим будущим мужем Айком Тернером, и появления рок-н-ролла, стала настоящим феноменом MTV.

Ее лучшими хитами являются Simply The Best, What’s Love Got To Do With It, песня Private Dancer и многие другие.

Напомним, что в марте 2021 года Тина Тернер объявила о завершении карьеры.