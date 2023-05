24 травня померла легендарна Тіна Тернер. Біографія співачки та найкращі хіти – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Біографія

Тіна Тернер народилася 26 листопада 1939 року і виросла у Натбуші, штат Теннессі. Її справжнє ім’я – Анна Мей Буллок. Розповідаючи про дитинство, співачка згадувала, як збирала бавовну зі своєю сім’єю.

У невеличкому містечку вона розпочинала свою кар’єру в церковних хорах, але після зустрічі з блюзовим музикантом та майбутнім чоловіком Айком Тернером її життя кординально змінилось. Тривалий час вони виступали разом як дует, який називався Ike & Tina Turner.

Однак у 1976 році пара розпалася через зловживання Айком наркотиками. Співачка розповідала, що чоловік постійно тиснув на неї психологічно та матеріально, через що вона не могла від нього піти. Під час розлучення, завершеного у 1978 році, Тернер залишилася лише з двома автомобілями та правами на свій сценічний псевдонім.

Проте після розлучення настав пік популярності американки як сольної виконавиці. У 1980-х роках вона стала однією з визначальних поп-ікон з альбомом Private Dancer. Співачка є виконавицею безлічі хітів, серед яких Simply The Best, Proud Mary, I Do not Wanna Lose You та інші.

Тернер отримала аж вісім премій Греммі. Її хіти десятками тижнів очолювали різні хіт-паради, а сама співачка включена до Зали слави рок-н-ролу.

Вона написала світовий бестселер Я, Тіна, який згодом був адаптований до фільму з Анджелою Бассетт у ролі Тернер.

Вона оголосила про завершення кар’єри у 2000 році, через рік після випуску свого останнього сольного альбому Twenty Four Seven, хоча Тернер поверталася на сцену у 2008 році, виступаючи на церемонії вручення премії Греммі з Бейонсе, і в заключному турі, присвяченому 50-річчю своєї кар’єри.

– Я просто втомилася співати і робити всіх щасливими. Це все, що я робила у своєму житті, — сказала вона New York Times у 2019 році.

Тернер вийшла заміж вдруге у 2013 році, а останні 10 років свого життя, не зважаючи на проблеми зі здоров’ям, називала втіленням ідеального свого бачення щастя.

5 найкращих хітів Тіни Тернер

1. Simply The Best

2. What’s Love Got To Do With It

3. Proud Mary

4. Private Dancer

5. I Do not Wanna Lose You

Нагадаємо, що Тіна Тернер померла у середу, 24 травня, у віці 83 років.