Жестокое, но щемящее окончание трилогии: рецензия на Стражи галактики 3

Несколько лет назад Мартин Скорсезе в колонке для The New York Times назвал продукты Marvel парком развлечений, а не кинематографом. И моментами с этим трудно не согласиться. Как и с тем, что Marvel, и в частности создатели Форсажа, не знают, где находится кнопка стоп.

Откровенно, с марвелами историю надо было завершать после фильма Мстители. Финал. Однако после них мир почему-то увидел несколько совершенно глуповатых по своей структуре работ, как например Черная пантера 2, Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия и Тор: Любовь и гром. Нет никакой уверенности, что будущий фильм Марвелы от Нии Дакости не будет очередным пережеванным и пережаренным попкорном.

Но как в той пословице “раз в год и палка стреляет”, Marvel действительно может поразить, заставить волноваться и плакать. Это удалось создателям финальной истории о Питере Квиле, Ракете, Груте, Небуле, Драксе, Мантис и Гаморе. Точнее снова удалось режиссеру Джеймсу Ганну. Его Стражи галактики 3 — это очередные приключения команды, которые пересекаются между спасением Ракеты и воспоминаниями о его жутком прошлом.

Несмотря на чрезмерную компьютерную графику, этот сиквел не потерял своей энергетики. А еще он самый жестокий из серии Marvel. Здесь скорее дело не в хрусте костей героев, кровавой стрельбе или безжалостных сценах драк, а в теме жестокого обращения с животными и вопиющими экспериментами над ними. Именно за это фильму присвоили рейтинг PG-13 (детям до 13 лет просмотр не желателен).

Основной сюжет ленты разворачивается вокруг енота Ракеты, которого озвучил Брэдли Купер. После нападения одного из наемников главного антагониста сиквела Высшего эволюционера (Чаквуди Ивуджи) он оказался на грани жизни и смерти. Высший эволюционер — одновременно создатель Ракеты и абсолютное зло, который ставил жуткие эксперименты в OrgCorp.

Сначала Стражи просят помощи у Опустошителей, которых возглавляет герой Сильвестра Сталлоне. Именно к ним присоединилась Гамора (Зои Салдана), которая хоть и погибла в Мстителях: Война бесконечности, но вернулась к жизни во второй части финала. Она не помнит ничего об отношениях с Квиллом (Крис Пратт) и путешествиях со Стражами.

Параллельно из воспоминаний зритель узнает, что Ракета сначала был маленьким милым енотом, которого подверг научным экспериментам Высший эволюционер. Главный злодей истории продолжает дальнейшие эксперименты с различными видами в надежде создать высшую расу, но все идет наперекосяк. Поэтому он хочет вернуть Ракету, точнее его разум. Но с развитием событий воспоминания енота приобретают все более драматические краски.

Впоследствии герои прибывают на некую Антиземлю, которая выглядит точно как Земля, но живут на ней существа, созданные в результате экспериментов Высшего эволюционера. Злодей считает это место своим самым грандиозным творением, но в один момент готов его уничтожить и попробовать заново. Скажете, это же уже было? Возможно. Даже с тем же Таносом. Такова уж природа злодеев.

Как и предыдущие два фильма, эта часть тоже наделена хорошими музыкальными композициями от Redbone, Radiohead и многих других. А еще хорошим юмором и экшеном. И чтобы не забыть о Груте, которого озвучил Вин Дизель, — вы готовы услышать от этого героя нечто большее чем просто: Я Грут? Если да, то айда в кинотеатры.

Стражи галактики 3 — это смелый, но одновременно самый брутальный и жестокий фильм, который когда-либо создавал Marvel. Третья часть сиквела с лейтмотивом истории о творце и его творении — своеобразное мощное прощание Ганна со Стражами. Их история — поистине увлекательное путешествие, которое подошло к концу, а каждый из героев нашел то, что искал.

Фото: Kinomania Film Distribution