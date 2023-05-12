Жорстоке, але щемне завершення трилогії: рецензія на Вартові галактики 3

Кілька років тому Мартін Скорсезе у колонці для The New York Times назвав продукти Marvel парком розваг, а не кінематографом. І подекуди з цим важко не погодитися. Як і з тим, що Marvel, і зокрема творці Форсажу, не знають, де розташована кнопка стоп.

Відверто з марвелами історію треба було завершувати після фільму Месники. Завершення. Однак після них світ чомусь побачив кілька абсолютно дурнуватих за своєю структурою робіт, як-от Чорна пантера 2, Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля та Тор: Кохання та грім. Немає ніякої впевненості, що майбутній фільм Марвели від Нії Дакости не буде черговим пережованим і пересмаженим попкорном.

Але як у тому прислів’ї “раз на рік і палка стріляє”, Marvel справді може вразити, змусити хвилюватися та плакати. Це вдалося творцям фінальної історії про Пітера Квіла, Ракету, Ґрута, Небулу, Дракса, Богомолицю та Ґамору. Точніше знову вдалося режисеру Джеймсу Ганну. Його Вартові галактики 3 – це чергові пригоди команди, які перетинаються між порятунком Ракети та спогадами про його моторошне минуле.

Попри надмірну комп’ютерну графіку, цей сиквел не втратив своєї енергетики. А ще він найжорстокіший із серії Marvel. Тут швидше річ не у хрускоті кісток героїв, кривавій стрілянині чи безжальних сценах бійок, а в темі жорстокого поводження з тваринами та кричущими експериментами над ними. Саме за це фільму присвоїли рейтинг PG-13 (дітям до 13 років перегляд не бажаний).

Основний сюжет стрічки розгортається довкола єнота Ракети, якого озвучив Бредлі Купер. Після нападу одного з найманців головного антагоніста сиквелу Вищого еволюціонера (Чаквуді Івуджі) він опинився на межі життя та смерті. Вищий еволюціонер – водночас творець Ракети та абсолютне зло, який ставив моторошні експерименти в OrgCorp.

Спершу Вартові просять допомоги у Варварців, яких очолює герой Сільвестра Сталоне. Саме до них приєдналася Ґамора (Зої Салдана), яка хоч і загинула у Месниках: Війна нескінченності, але повернулася до життя у другій частині фіналу. Вона не пам’ятає нічого про стосунки з Квіллом (Кріс Пратт) та подорожі з Вартовими.

Паралельно зі спогадів глядач дізнається, що Ракета спершу був маленьким милим єнотом, з яким проводив наукові експерименти Вищий еволюціонер. Головний лиходій історії продовжує й надалі експерименти з різними видами в надії створити вищу расу, але все йде шкереберть. Тому він хоче повернути Ракету, точніше його розум. Та з розвитком подій спогади єнота набувають дедалі драматичніших фарб.

Згодом герої прибувають на таку собі Антиземлю, яка має такий самий вигляд, як і Земля, але мешкають на ній істоти, створені внаслідок експериментів Вищого еволюціонера. Лиходій вважає це місце своїм найграндіознішим творінням, але в один момент готовий його знищити та спробувати заново. Скажете, це ж вже було? Можливо. Навіть з тим же Таносом. Така вже природа лиходіїв.

Як і попередні два фільми, ця частина теж наділена хорошими музичними композиціями від Redbone, Radiohead і багатьох інших. А ще хорошим гумором та екшеном. І щоб не забути про Ґрута, якого озвучив Він Дізель, – ви готові почути від цього героя щось більше ніж просто: Я Ґрут? Якщо так, то гайда в кінотеатри.

Вартові галактики 3 – це сміливий, але водночас найбрутальніший та найжорстокіший фільм, який коли-небудь створював Marvel. Третя частина сиквелу з лейтмотивом історії про творця та його творіння – своєрідне потужне прощання Ганна з Вартовими. Їхня історія – воістину захоплива подорож, яка добігла завершення, а кожен із героїв знайшов те, що шукав.

Фото: Kinomania Film Distribution