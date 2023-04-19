YNWA или еще одна хорошая украинская трагикомедия: рецензия на Люксембург, Люксембург

В украинский прокат вышла лента Люксембург, Люксембург режиссера Антонио Лукича, которая была в секции Orizzonti Венецианского кинофестиваля. Это его вторая полнометражная работа после Мои мысли тихие 2019 года.

Первая картина пришлась зрителям по душе, ведь за долгий период существования нашего кинематографа порадовала качественным юмором без “падения о кожуру банана” и шуток о “голых задницах”. К тому же это была не просто комедия, а живая история о самореализации, отношениях с родственниками и гармонии с собой. Так сказать, было над чем подумать и на десерт немного посмеяться.

А еще там было много отсылок к футболу. Этот момент не обошел и новую ленту, ведь, как признавался сам Лукич в одном из интервью, он фанат футбольного клуба Тоттенхэм. Болеть за шпоры, как рассказывал режиссер, он начал после фильма Залечь на дно в Брюгге.

В Люксембург, Люксембург главные герои время от времени появляются в джерси разных команд — от сборной Франции до Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. А в одном из кадров в комнате на стене героя висит плакат с названием гимна мерсисайдцев You’ll never walk alone (Ты никогда не будешь одинок). Эта же фраза вытатуирована на груди одного из героев.

Собственно, о чем же фильм? Лента начинается с предыстории 90-х в Лубнах. Там живут братья-близнецы Василий и Николай. Их отец родом из бывшей Югославии и местный криминальный авторитет. Он оставил семью в поисках лучшей жизни в Европе.

— Говорят, когда сын похож на мать, он рождается счастливым. Хотя мы близнецы, Вася похож на нашу маму, я похож на нашего папу, — скажет Николай.

Через 20 лет Василий начал служить в полиции, женился на девушке из состоятельной семьи, у них родился ребенок. А еще он очень спокойный и против того, чтобы брать взятки. Что касается Николая, то он, как говорит сам герой, работает в сфере логистики. Другими словами — он водитель маршрутки, часто раздраженный и эмоционально неустойчивый. Время от времени он промышляет мелким криминалом в виде торговли наркотиками. Николай живет с матерью и ее партнером и лечит больную спину.

Отец возвращается в жизнь братьев, но не буквально, а через телефонный звонок посольства Украины в Люксембурге. Женщина по телефону сообщает Коле, что он находится в реанимации, и для того, чтобы с ним попрощаться, мало времени.

Николай сразу хватается за соломинку и надежду о новой жизни в “городе миллионеров” и бежит делать загранпаспорт, тогда как Василий не в восторге от самой идеи поездки. Ведь из-за криминального прошлого своего отца он часто сталкивался с проблемами на работе, а еще не хочет ехать к человеку, который бросил их в детстве.

Как и с первой картиной, во второй режиссер продолжает исследовать отношения родителей и детей. Только если в Мои мысли тихие это была мать, то здесь — отец. В ленте братья формируют противоречия одного целого: Вася — метафора о желании забыть отца, а Коля символизирует стремление узнать его ближе.

Главные роли в ленте исполнили Амиль и Рамиль Насировы. Прежде всего они известны как участники музыкальной группы Курган & Агрегат. Но для обоих это дебют в большом кино, и он получился удачным. Оба довольно гармонично влились в свои роли, без чрезмерной театрализованности, что обеспечило картине естественность.

Простоты ленте добавил также язык. В ней вы не услышите литературных оборотов — их в основном заменил суржик. Но он не выступает нарративом. Хотя, если вы ярый борец за чисто литературный язык в кино, музыке и книгах, возможно, ваш внутренний протест будет кричать “нет” во время просмотра ленты.

Люксембург, Люксембург — это еще один кинодесерт для размышлений о самоанализе и отношениях с родителями. Моментами он смешной, грустный и трагический, но не навязчивый. И, что важнее, это действительно еще одно хорошее украинское кино.

Фото: Kinomania