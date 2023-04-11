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С Фьюри и капитаном: вышел тизер-трейлер фильма Марвелы

11 апреля 2023, 18:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Марвели

В сети показали первый тизер-трейлер фильма Марвелы. Кинокомикс о супергероинях выйдет в ноябре 2023 года. Но уже сейчас ролик подогревает интерес фанатов.

В двухминутном видео показали Фьюри, директора организации Щ.И.Т., капитана Марвел, а также котика, из-за которого у Ника были большие проблемы с глазом.

Действия картины разворачиваются после событий сериала Мисс Марвел — речь пойдет о трех супергероинях, которые меняются местами после использования суперсилы. Они объединяться не только, чтобы разгадать эту тайну, но и дать отпор новому злу, которое несет опасность Земле.

К своим ролям вернутся всеми любимые актеры — Бри Ларсон, Иман Веллани, Тейона Паррис и Сэмюэл Л. Джексон. Они и будут чаще остальных появляться в кадре.

Премьера запланирована на 10 ноября 2023. Марвелы раскроют часть Пятой фазы киновселенной героев Marvel.

Недавно вышел еще один ролик для будущего сериала от Marvel — трейлер мини-сериала Секретное вторжение. Из интересного — в коротком видео можно увидеть взрывы в Кремле. В центре сюжета главный герой Ник Фьюри, роль которого исполняет Сэмюэл Л. Джексон.

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