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Удивлюсь, если Винник соберет Олимпийский: Ефросинина о переменах в шоу-бизнесе

14 сентября 2023, 12:30
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Маша Ефросинина
Источник: Маша Єфросініна

Телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина призналась, что не любит обсуждать коллег по цеху в интервью. Однако есть ситуации, когда публичный человек должен нести ответственность за свой выбор. Например, за выезд из страны или замалчивание войны.

— Я убеждена, что люди не придут на концерт Винника в тех количествах, которых приходили, что Влада Яму не посадят в Танцы со звездами. Я верю в то, что люди сами сделают выводы. Зачем мое мнение? Все же понятно, – объяснила Ефросинина отсутствие комментариев по поводу поступков той или иной знаменитости.

Маша Єфросиніна

Фото: скрин з інтервʼю РБК-Україна

Также Ефросинина отметила, что сама часто оказывается под прицелом обсуждений. Поскольку телеведущая знает, как чужие слова могут травмировать, то считает более экологичным для себя не высказываться по каждому поводу.

– Именно поэтому у меня нет врагов в шоу-бизнесе. Я никогда никому не переходила дорогу и не конфликтовала. Мне давали в спину несколько раз. Но я не вижу смысла. Я настолько презираю людей, обсуждающих других. Когда был момент с языковым вопросом, то я узнала о себе многое от коллег. Я плакала, мне было больно, – поделилась Маша Ефросинина.

Телеведущая напомнила, что за последние годы ситуация в стране кардинально изменилась. То, что раньше считалось нормальным, к примеру,  сниматься в одних сериалах с российскими актерами, сейчас недопустимо. Но она не понимает, почему общество начинает вспоминать звездам то, что происходило десять лет назад, а не анализирует их позицию и поступки сейчас.

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Источник
РБК-Украина
Теги
Влад Яма Маша Ефросинина Олег Винник
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