Телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина призналась, что не любит обсуждать коллег по цеху в интервью. Однако есть ситуации, когда публичный человек должен нести ответственность за свой выбор. Например, за выезд из страны или замалчивание войны.

— Я убеждена, что люди не придут на концерт Винника в тех количествах, которых приходили, что Влада Яму не посадят в Танцы со звездами. Я верю в то, что люди сами сделают выводы. Зачем мое мнение? Все же понятно, – объяснила Ефросинина отсутствие комментариев по поводу поступков той или иной знаменитости.

Также Ефросинина отметила, что сама часто оказывается под прицелом обсуждений. Поскольку телеведущая знает, как чужие слова могут травмировать, то считает более экологичным для себя не высказываться по каждому поводу.

– Именно поэтому у меня нет врагов в шоу-бизнесе. Я никогда никому не переходила дорогу и не конфликтовала. Мне давали в спину несколько раз. Но я не вижу смысла. Я настолько презираю людей, обсуждающих других. Когда был момент с языковым вопросом, то я узнала о себе многое от коллег. Я плакала, мне было больно, – поделилась Маша Ефросинина.

Телеведущая напомнила, что за последние годы ситуация в стране кардинально изменилась. То, что раньше считалось нормальным, к примеру, сниматься в одних сериалах с российскими актерами, сейчас недопустимо. Но она не понимает, почему общество начинает вспоминать звездам то, что происходило десять лет назад, а не анализирует их позицию и поступки сейчас.