Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна зізналася, що не любить обговорювати колег по цеху в інтервʼю. Проте є ситуації, коли публічна людина має нести відповідальність за свій вибір – виїзд з країни або замовчування війни.

– Я переконана, що люди не прийдуть на концерт Винника у тих кількостях, як приходили, що Влада Яму не посадять у Танці з зірками. Тобто я вірю в те, що люди самі зроблять висновки. Навіщо моя думка? Усе ж зрозуміло, — пояснила Єфросиніна відсутність коментарів з приводу вчинків тієї чи іншої знаменитості.

Також Єфросиніна зазначила, що сама часто опиняється під прицілом обговорень. Оскільки телеведуча знає, як чужі слова можуть травмувати, то вважає екологічнішим для себе не висловлюватись з кожного приводу.

– Саме тому у мене немає ворогів у шоу-бізнесі. Я ніколи нікому не переходила дорогу та не конфліктувала. Мені давали в спину кілька разів. Та я не бачу сенсу. Я настільки зневажаю людей, які обговорюють інших. Коли був момент із мовним питанням, то я дізналася про себе багато від колег. Я плакала, мені було боляче, – поділилася Маша Єфросиніна.

Телеведуча нагадала, що за останні роки ситуація в країні кардинально змінилась. Те, що раніше вважалось нормальним, як от зніматися в одних серіалах з російськими акторами, зараз неприпустимо. Але вона не розуміє, чому суспільство починає пригадувати зіркам те, що сталося десять років тому, а не дивиться на їхню позицію та вчинки зараз.