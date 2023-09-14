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Здивуюся, якщо Винник збере Олімпійський: Єфросиніна про зміни у шоу-бізнесі

14 Вересня 2023, 12:30
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Маша Ефросинина
Джерело: Маша Єфросініна

Телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна зізналася, що не любить обговорювати колег по цеху в інтервʼю. Проте є ситуації, коли публічна людина має нести відповідальність за свій вибір – виїзд з країни або замовчування війни.

– Я переконана, що люди не прийдуть на концерт Винника у тих кількостях, як приходили, що Влада Яму не посадять у Танці з зірками. Тобто я вірю в те, що люди самі зроблять висновки. Навіщо моя думка? Усе ж зрозуміло, — пояснила Єфросиніна відсутність коментарів з приводу вчинків тієї чи іншої знаменитості.

Маша Єфросиніна

Фото: скрин з інтервʼю РБК-Україна

Також Єфросиніна зазначила, що сама часто опиняється під прицілом обговорень. Оскільки телеведуча знає, як чужі слова можуть травмувати, то вважає екологічнішим для себе не висловлюватись з кожного приводу.

– Саме тому у мене немає ворогів у шоу-бізнесі. Я ніколи нікому не переходила дорогу та не конфліктувала. Мені давали в спину кілька разів. Та я не бачу сенсу. Я настільки зневажаю людей, які обговорюють інших. Коли був момент із мовним питанням, то я дізналася про себе багато від колег. Я плакала, мені було боляче, – поділилася Маша Єфросиніна.

Телеведуча нагадала, що за останні роки ситуація в країні кардинально змінилась. Те, що раніше вважалось нормальним, як от зніматися в одних серіалах з російськими акторами, зараз неприпустимо. Але вона не розуміє, чому суспільство починає пригадувати зіркам те, що сталося десять років тому, а не дивиться на їхню позицію та вчинки зараз.

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Джерело
РБК-Україна
Теги
Влад Яма Маша Єфросиніна Олег Винник
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