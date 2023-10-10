Фронтмен группы Ріапобой Дмитрий Шуров призвал украинских музыкантов подаваться на участие в Национальном отборе на Евровидение 2024. Артист, который является музыкальным продюсером Нацотбора напомнил, что на подачу заявок остается не более двух недель.

— Идеальный срок для того, чтобы собраться в творческий кулак и создать трек, который через твою индивидуальность, яркость и талант представит Украину на международном форуме, — призвал Дмитрий Шуров.

Музыкальный продюсер Нацотбора прогнозирует большую конкуренцию среди претендентов. Именно это он считает удачным моментом для приобретения опыта и развития.

— Момент истины для всех, кто сейчас, в сверхтяжелые времена в Украине, имеет что сказать и ищет свое место под музыкальным и человечным солнцем этого мира, — охарактеризовал время для подачи заявок артист.

По сообщению Суспільного, уже поступило 65 заявок от желающих побороться за право представлять Украину на Евровидении 2024, которое состоится в шведском Мальме. У всех потенциальных претендентов есть время податься до 22 октября включительно через специальную форму на сайте конкурса.

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После того, как приемная комиссия получит все демо и мастера, из участников сформируют лонглист, куда войдет до 20 исполнителей. Уже из них отберут десять финалистов, которых жюри и зрители будут оценивать в феврале 2024 года во время телеконцерта.