Фронтмен гурту Pianoбой Дмитро Шуров закликав українських музикантів подаватися на участь у Національному відборі на Євробачення 2024. Артист, що є музичним продюсером Нацвідбору, нагадав, що на подачу заявок лишається не більше від двох тижнів.

– Ідеальний термін для того, щоб зібратись у творчий кулак і створити трек, який через твою індивідуальність, яскравість і талант представить Україну на міжнародному форумі, – закликав Дмитро Шуров.

Музичний продюсер Нацвідбору прогнозує великую конкуренцію серед претендентів. Саме це він вважає вдалим моментом для набуття досвіду та розвитку.

– Момент істини для всіх, хто зараз, в надважкі часи в Україні, має що сказати і шукає своє місце під музичним та людяним сонцем цього світу, – охарактеризував час для подання заявок артист.

За повідомленням Суспільного, вже надійшло 65 заявок від охочих поборотися за право представляти Україну на Євробаченні 2024, яке відбудеться в шведському Мальме. У всіх потенційних претендентів є час податися до 22 жовтня включно через спеціальну форму на сайті конкурсу.

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Після того, як приймальна комісія отримає усі демо та мастери, з учасників сформують лонглист, куди увійдуть до 20 виконавців. Уже з них відберуть десять фіналістів, яких журі та глядачі оцінюватимуть у лютому 2024 року під час телеконцерту.