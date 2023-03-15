Ведущий Утра в большом городе на ICTV Павел Казарин вспомнил свой крайний эфир, который состоялся 24 февраля 2022 года, а также рассказал, как ему удалось преодолеть страх.

Говорит, утром, когда началась полномасштабная война, проснулся не от часов и уже все понял, однако все равно решил ехать на работу.

— Я ехал на эфир — было странное ощущение, не было понятно, как его вести. Все, что мы готовили заранее — потеряло смысл, и тот эфир — это был такой двухчасовой стендап… Никогда не забуду! — вспоминает Казарин.

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Отмечает, тогда было два основных тезиса. Первый — оперативная информация о том, где они (россияне — Ред.) продвигаются, где идут бои и что вообще происходит в стране. Второй — история о том, что сохраняйте спокойствие и чистите пулемет.

— Все были очень напуганы и я тоже, но с этим страхом надо было справиться. Мы пытались инвестировать именно в эту тему, — подчеркнул ведущий.

Вспоминает, что во время дороги на роботу ему было не по себе, а уже во время эфира нельзя было себе позволить, чтобы голос задрожал.

— Чтобы не дрожал голос (потому что мы не могли себе этого позволить), ну, так что-то ставишь на радио и подпеваешь. Надеюсь, мне это удалось, удалось справиться с собственным волнением, чтобы никого им не заразить, — поделился Павел.

Отметим, что Павел Казарин уже более года не ведет телеэфиры, поскольку находится в рядах ВСУ. Однако пока он был в ротации, Факты ICTV пообщались с ним в родной телестудии и расспросили, как его изменила война.

Полное интервью Павла Казарина — читайте на Фактах ICTV.