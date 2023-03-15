Ведучий Ранку у великому місті на ICTV Павло Казарін пригадав свій крайній ефір, який відбувся 24 лютого 2022 року, а також розповів, як йому вдалося подолати страх.

Каже, вранці, коли розпочалася повномасштабна війна, прокинувся не від годинника і вже все зрозумів, проте все одно вирішив їхати на роботу.

– Я їхав на ефір – було дивне відчуття, не було зрозуміло, як його вести. Усе, що ми готували заздалегідь – втратило сенс, і той ефір – це був такий двогодинний стендап… Ніколи не забуду! – згадує Казарін.

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Зазначає, тоді було дві основні тези. Перша – оперативна інформація про те, де вони (росіяни – Ред.) просуваються, де йдуть бої і що взагалі відбувається в країні. Друга – історія про те, що зберігайте спокій і чистіть кулемет.

– Усі були дуже налякані і я теж, але з цим страхом треба було впоратися. Ми намагалися інвестувати саме в цю тему, – наголосив ведучий.

Згадує, що під час дороги на роботу йому було не по собі, а вже під час ефіру не можна було собі дозволити, щоб голос затремтів.

– Щоб не тремтів голос (бо ми не могли собі цього дозволити), ну, так щось ставиш на радіо і підспівуєш. Сподіваюся, мені це вдалося, вдалося впоратися з власним хвилюванням, щоб нікого ним не заразити, – поділився Павло.

Зазначимо, що Павло Казарін уже понад рік не веде телеефіри, оскільки перебуває в лавах ЗСУ. Однак поки він був у ротації, Факти ICTV поспілкувалися з ним у рідній телестудії та розпитали, як його змінила війна.

Повне інтерв’ю Павла Казаріна – читайте на Фактах ICTV.