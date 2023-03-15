Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Зберігайте спокій і чистіть кулемет: Павло Казарін згадав свій останній ефір 24 лютого

15 Березня 2023, 13:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Павло Казарін

Ведучий Ранку у великому місті на ICTV Павло Казарін пригадав свій крайній ефір, який відбувся 24 лютого 2022 року, а також розповів, як йому вдалося подолати страх.

Каже, вранці, коли розпочалася повномасштабна війна, прокинувся не від годинника і вже все зрозумів, проте все одно вирішив їхати на роботу.

– Я їхав на ефір – було дивне відчуття, не було зрозуміло, як його вести. Усе, що ми готували заздалегідь – втратило сенс, і той ефір – це був такий двогодинний стендап… Ніколи не забуду! – згадує Казарін.

Павло Казарін

Зараз дивляться

Зазначає, тоді було дві основні тези. Перша – оперативна інформація про те, де вони (росіяни – Ред.) просуваються, де йдуть бої і що взагалі відбувається в країні. Друга – історія про те, що зберігайте спокій і чистіть кулемет.

– Усі були дуже налякані і я теж, але з цим страхом треба було впоратися. Ми намагалися інвестувати саме в цю тему, – наголосив ведучий.

Згадує, що під час дороги на роботу йому було не по собі, а вже під час ефіру не можна було собі дозволити, щоб голос затремтів.

– Щоб не тремтів голос (бо ми не могли собі цього дозволити), ну, так щось ставиш на радіо і підспівуєш. Сподіваюся, мені це вдалося, вдалося впоратися з власним хвилюванням, щоб нікого ним не заразити, – поділився Павло.

Зазначимо, що Павло Казарін уже понад рік не веде телеефіри, оскільки перебуває в лавах ЗСУ. Однак поки він був у ротації, Факти ICTV поспілкувалися з ним у рідній телестудії та розпитали, як його змінила війна.

Повне інтерв’ю Павла Казаріна – читайте на Фактах ICTV.

Читайте також:
Книгу Казаріна та серіал Мама номіновано на Шевченківську преміюКнигу Казаріна та серіал Мама номіновано на Шевченківську премію

Теги
Павло Казарін
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь