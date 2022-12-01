Книга Казарина и сериал Мама номинированы на Шевченковскую премию

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил краткий список номинантов премии 2023 года. В списке – книга ведущего телеканала ICTV Павла Казарина Дикий Запад Восточной Европы, а также военно-драматический фильм Мама.

Книга Павла Казарина попала в краткий список номинантов в категории публицистика и журналистика. Книга представлена ​​издательством Виват.

Дикий Запад Восточной Европы — это записки человека, который покинул свой дом, чтобы остаться дома. Авторская хронология новой украинской истории. Это попытка подытожить все, что нас изменило, и все, что осталось неизменным.

Сейчас смотрят

Война погрузила Украину в дискуссии о самой себе. Мы стараемся разобраться, где заканчиваются “они” и где начинаемся “мы”. Выясняем, можно ли обмануть историческую логику и кого превозносить на пьедестал. Дикий Запад Восточной Европы — попытка систематизировать все, о чем мы спорим, и все, о чем успели договориться.

Военно-драматический фильм Мама, созданный Основа Фильм Продакшн по заказу телеканала СТБ, представлен в категории киноискусство.

Сюжет военной драмы основан на реальных событиях и рассказывает трогательную историю о Нине Петровне из Житомира, сын которой пошел добровольцем на войну. Позже Нина узнает, что ее сына Виталия Свидченко взяли в плен. Мама, не раздумывая, отправляется на поиски своего ребенка прямо в стан врага – на временно оккупированный Донбасс.

В 2021 году сериал вошел в основной конкурс престижного кинофестиваля Serial Killer в Брно. Две части драмы были представлены на центральных телеканалах Польши, Чехии, Литвы и Эстонии. В ноябре фильм стал доступным зрителям ЕС и Великобритании.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко — государственная награда, высшая национальная творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Она определяет победителей по категориям: литература, литературоведение и искусствоведение, публицистика и журналистика, музыкальное искусство, визуальные искусства, киноискусство, театральное искусство.