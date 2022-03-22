Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который сейчас находится в теробороне, показал любимую игрушку своего сына.

В Instagram он опубликовал селфи, на котором изображен вместе с игрушечной машинкой, отметив, что она всегда с ним.

— Любимая машинка моего любимого Ивана Святославича. От Львова до Харькова. От Киева до Николаева. Всегда со мной, — написал Вакарчук под фото.

О том, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом, стало известно 25 августа. Мальчика назвали в честь покойного отца музыканта.

Кто родил артисту сына — точно неизвестно. Вакарчук всячески скрывает личную жизнь и никогда о ней не распространяется. Однако в одном из интервью сказал, что первое, что сделает после войны — увидит сына.