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Всегда со мной! Святослав Вакарчук показал любимую игрушку сына

22 марта 2022, 10:03
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Святослав Вакарчук
Источник: Святослав Вакарчук

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который сейчас находится в теробороне, показал любимую игрушку своего сына.

В Instagram он опубликовал селфи, на котором изображен вместе с игрушечной машинкой, отметив, что она всегда с ним.

— Любимая машинка моего любимого Ивана Святославича. От Львова до Харькова. От Киева до Николаева. Всегда со мной, — написал Вакарчук под фото.

О том, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом, стало известно 25 августа. Мальчика назвали в честь покойного отца музыканта.

Кто родил артисту сына — точно неизвестно. Вакарчук всячески скрывает личную жизнь и никогда о ней не распространяется. Однако в одном из интервью сказал, что первое, что сделает после войны — увидит сына.

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