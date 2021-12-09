Извечная история Ромео и Джульетты от Спилберга: рецензия на Вестсайдскую историю

В украинский прокат 9 декабря выходит новая лента мэтра Голливуда Стивена Спилберга – Вестсайдская история. Это новая адаптация культового мюзикла 1961 года режиссера Роберта Уайза и хореографа Джерома Роббинса об американских Ромео и Джульетте.

Экранизация бродвейского мюзикла произвела настоящий фурор в начале 60-х. Картина взяла десять статуэток Оскар, в том числе за лучший фильм и режиссуру, и до сих пор остается рекордсменом в своем жанре.

Спилберг с детства мечтал снять свою Вестсайдскую историю. Реализовать мечту удалось только сейчас, и то, как признался сам режиссер в одном из интервью, ему напомнила об этом жена. В таких случаях говорят — всему свое время. Ведь, возьмись он за этот мюзикл раньше, то, вполне возможно, картина была бы иной.

Вестсайдская история – это рассказ о Ромео и Джульетте, только действие разворачивается не в средневековой Вероне, а на Манхэттене середины 50-х в полуразрушенном районе, который впоследствии станет известен как Линкольн-центр.

В центре сюжета противостояние двух уличных банд – белокожих Ракет (Jets) и пуэрториканцев Акул (Sharks). Мария, сестра лидера Акул Бернардо, влюбляется в Тони, бывшего члена банды и друга лидера Ракет Риффа. Не будет спойлером, но по правилам жанра у таких историй happy end невозможен, разве что у второсортных “мыльных опер”.

Между картиной Уайза и Спилберга тяжело не проводить параллели. 70 лет назад фильм снимали в Вест-Сайде на Манхэттене, в квартале, который напоминал трущобы и был предназначен для сноса. Съемки успели провести до сноса, а затем там построили Линкольн-центр. Что касается новой адаптации, то Спилберг решил отказаться от части массовых сцен в павильонах и многие сцены запечатлел на улицах Нью-Йорка! В этом ему помогла пандемия – улицы города были тогда почти безлюдными.

Картина Спилберга начинается именно с части разрушенных трущоб, впоследствии в кадре появляется карта плана будущего проекта Линкольн-центра. Во время столкновения с полицией становится понятно, что таким образом режиссер выводит мотивы каждой из банд – они оберегают свою территорию.

Еще одной раскрывающейся проблемой становится то, что белые принципиально не хотят работать, тогда как пуэрториканцы, эмигрировав, изнурительно работают ради американской мечты. В одной из сцен девушка Бернардо Анита, мечтает, что однажды откроет собственный швейный салон и наймет своих рабочих. Всего этого, по ее словам, удастся достичь благодаря упорному труду.

В сравнении со старой версией, в новой также расширена география. Кроме нью-йоркских улиц и станций метро, ​​режиссер отправляет Тони и Марию в замок Клойстерс, стилизованный под Средневековье. Таким образом он пронизывает историю шекспировской ноткой.

Несмотря на своеобразную искусственность жанра мюзикла, у Спилберга персонажи живые с четко прописанной мотивацией и характерами. К примеру, Тони – романтический герой, который после выхода из тюрьмы решает, что конфликты можно уладить и без драк, Рифф – юноша со сложным детством, а Бернардо – профессиональный боксер, привыкший решать конфликты кулаками. В старой версии Бернардо несколько вежливее, но с язвительным характером. И опять же, проводя параллели, вероятно, поэтому смерть Бернардо в адаптации Уайза выглядит более трагичной.

В новой Вестсайдской истории звезд почти нет, за исключением Энсела Элгорта (Малыш на драйве) и оскароносной Риты Морено, получившей статуэтку за роль Аниты в старой версии. В адаптации Спилберга она введеный персонаж и сыграла Валентину, вдову аптекаря Дока. Марию воплотила на момент съемки 18-летняя дебютантка Рэйчел Зеглер.

В операторское кресло сел неизменный для Спилберга Януш Каминский (Спасти рядового Райана, Список Шиндлера, Линкольн и т.д.). В этой ленте он продолжил исследовать возможности камеры, позволяя зрителю следовать за развитием сюжета с ощущением непосредственного присутствия в центре событий.

Несмотря на весь криминальный драматизм истории, фильм пропитан не иначе как отеческой любовью. Как и в версии 60-х, в нем музыка легендарного композитора Леонардо Бернштейна, родители которого в начале XX в. эмигрировали из Западной Украины. А еще у Спилберга с невероятным удовольствием можно было наблюдать за ныне 89-летней Ритой Морено.

Чтобы добиться максимального эффекта от просмотра новой версии Вестсайдской истории, ее обязательно следует смотреть на большом экране. Поверьте, оно того стоит. Смотреть или нет старую версию – решать вам, ведь эти две ленты равносильны и в обоих случаях вы рискуете остаться довольными.