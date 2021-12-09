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Извечная история Ромео и Джульетты от Спилберга: рецензия на Вестсайдскую историю

9 декабря 2021, 12:08
Мария Степанюк редактор ленты
Вестсайдська історія 2021
Источник: Walt Disney Studios Motion Pictures

В украинский прокат 9 декабря выходит новая лента мэтра Голливуда Стивена Спилберга – Вестсайдская история. Это новая адаптация культового мюзикла 1961 года режиссера Роберта Уайза и хореографа Джерома Роббинса об американских Ромео и Джульетте.

Экранизация бродвейского мюзикла произвела настоящий фурор в начале 60-х. Картина взяла десять статуэток Оскар, в том числе за лучший фильм и режиссуру, и до сих пор остается рекордсменом в своем жанре.

Спилберг с детства мечтал снять свою Вестсайдскую историю. Реализовать мечту удалось только сейчас, и то, как признался сам режиссер в одном из интервью, ему напомнила об этом жена. В таких случаях говорят — всему свое время. Ведь, возьмись он за этот мюзикл раньше, то, вполне возможно, картина была бы иной.

Вестсайдская история – это рассказ о Ромео и Джульетте, только действие разворачивается не в средневековой Вероне, а на Манхэттене середины 50-х в полуразрушенном районе, который впоследствии станет известен как Линкольн-центр.

В центре сюжета противостояние двух уличных банд – белокожих Ракет (Jets) и пуэрториканцев Акул (Sharks). Мария, сестра лидера Акул Бернардо, влюбляется в Тони, бывшего члена банды и друга лидера Ракет Риффа. Не будет спойлером, но по правилам жанра у таких историй happy end невозможен, разве что у второсортных “мыльных опер”.

Вестсайдська історія 2021

Между картиной Уайза и Спилберга тяжело не проводить параллели. 70 лет назад фильм снимали в Вест-Сайде на Манхэттене, в квартале, который напоминал трущобы и был предназначен для сноса. Съемки успели провести до сноса, а затем там построили Линкольн-центр. Что касается новой адаптации, то Спилберг решил отказаться от части массовых сцен в павильонах и многие сцены запечатлел на улицах Нью-Йорка! В этом ему помогла пандемия – улицы города были тогда почти безлюдными.

Картина Спилберга начинается именно с части разрушенных трущоб, впоследствии в кадре появляется карта плана будущего проекта Линкольн-центра. Во время столкновения с полицией становится понятно, что таким образом режиссер выводит мотивы каждой из банд – они оберегают свою территорию.

Еще одной раскрывающейся проблемой становится то, что белые принципиально не хотят работать, тогда как пуэрториканцы, эмигрировав, изнурительно работают ради американской мечты. В одной из сцен девушка Бернардо Анита, мечтает, что однажды откроет собственный швейный салон и наймет своих рабочих. Всего этого, по ее словам, удастся достичь благодаря упорному труду.

Вестсайдська історія 2021

В сравнении со старой версией, в новой также расширена география. Кроме нью-йоркских улиц и станций метро, ​​режиссер отправляет Тони и Марию в замок Клойстерс, стилизованный под Средневековье. Таким образом он пронизывает историю шекспировской ноткой.

Несмотря на своеобразную искусственность жанра мюзикла, у Спилберга персонажи живые с четко прописанной мотивацией и характерами. К примеру, Тони – романтический герой, который после выхода из тюрьмы решает, что конфликты можно уладить и без драк, Рифф – юноша со сложным детством, а Бернардо – профессиональный боксер, привыкший решать конфликты кулаками. В старой версии Бернардо несколько вежливее, но с язвительным характером. И опять же, проводя параллели, вероятно, поэтому смерть Бернардо в адаптации Уайза выглядит более трагичной.

Вестсайдська історія 2021

В новой Вестсайдской истории звезд почти нет, за исключением Энсела Элгорта (Малыш на драйве) и оскароносной Риты Морено, получившей статуэтку за роль Аниты в старой версии. В адаптации Спилберга она введеный персонаж и сыграла Валентину, вдову аптекаря Дока. Марию воплотила на момент съемки 18-летняя дебютантка Рэйчел Зеглер.

В операторское кресло сел неизменный для Спилберга Януш Каминский (Спасти рядового Райана, Список Шиндлера, Линкольн и т.д.). В этой ленте он продолжил исследовать возможности камеры, позволяя зрителю следовать за развитием сюжета с ощущением непосредственного присутствия в центре событий.

Несмотря на весь криминальный драматизм истории, фильм пропитан не иначе как отеческой любовью. Как и в версии 60-х, в нем музыка легендарного композитора Леонардо Бернштейна, родители которого в начале XX в. эмигрировали из Западной Украины. А еще у Спилберга с невероятным удовольствием можно было наблюдать за ныне 89-летней Ритой Морено.

Ріта Морено, Вестсайдська історія 2021

Чтобы добиться максимального эффекта от просмотра новой версии Вестсайдской истории, ее обязательно следует смотреть на большом экране. Поверьте, оно того стоит. Смотреть или нет старую версию – решать вам, ведь эти две ленты равносильны и в обоих случаях вы рискуете остаться довольными.

Теги
Рецензія на фільм , Стивен Спилберг , Фільм
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