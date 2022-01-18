Минималистичный взгляд Коэна на пьесу Шекспира: рецензия на Трагедию Макбета

На платформе Apple TV+ вышла новая экранизация пьесы Уильяма Шекспира Трагедия Макбета от Джоэла Коэна, впервые снимавшего ленту без соучастия брата Итана. В главных ролях звезды Голливуда – Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд. На это трио приходится десять статуэток Оскара, являющихся неким секретным кодом для номинации от Американской киноакадемии.

Главная проблема этого материала в том, что на большом экране до выхода Макбета Коэна уже было более 20 режиссерских видений трагедии. Изюминкой Коэна стало использование строго черно-белой картинки с примесями минимализма.

Учитывая мощный актерский состав, в фильме почти отсутствуют декорации, что позволило сосредоточить внимание исключительно на исполнителях ролей. В то же время выбор черно-белого изображения в эпоху мощной компьютерной графики был несколько рискованным, но оправданным шагом. В таком подходе есть нечто классическое и винтажное, что умело делает вечную классику современной и актуальной.

В фильме немало темнокожих актеров, что может быть необычным для шекспировской адаптации. Но версия Коэна настолько плавно уравновешивает это разнообразие, что оно совсем не кажется чем-то новым. Или, скажем, осознанным участием в гонке по разнообразию из-за новых оскаровских правил.

Сюжет трагедии не нуждается в доработке, поэтому Коэн, выступивший сценаристом, почти его не меняет. После встречи с ведьмами, олицетворение которых удивительно сыграла малоизвестная 64-летняя Кэтрин Хантер, у Макбета (Дензел Вашингтон) появляются большие амбиции по отношению к своему будущему. Его не менее амбициозная супруга (Фрэнсис МакДорманд) подталкивает его к убийству своего друга, короля Дункана (Брендан Глисон). После этого он занимает трон в качестве нового короля Шотландии.

Шекспировские персонажи всегда сложны, но вместе с тем предлагают для актеров много возможностей. Каждый шаг, на который идет Макбет, чтобы сначала захватить, а затем удержать трон, все больше сводит его с ума. После просмотра Макбета в воплощении Дензела Вашингтона возникает мысль, почему актеру понадобилось так много времени, чтобы получить такую ​​роль? Его персонаж сообразительнее, но в то же время он ограничивает определенные моменты для максимальной эффективности.

Возвращаясь к возможностям произведений Шекспира на примере леди Макбет. Если героиня молода и прекрасна как в фильме Романа Полански 1971 года с Франческой Аннис, то она кажется одинокой девушкой, с нереалистичным планом. А если сделать так, как у Коэна с Фрэнсис МакДорманд, то перед зрителем предстает самоуверенная женщина лет шестидесяти со значительно вероятным предложением и привкусом зла.

В ранних сценах Макдорманд передает целую гамму эмоций от корыстной интриганки до мотиватора, а завершает искуплением чувства вины из-за соучастия в убийстве короля.

А вот одной из самых выразительных и памятных в фильме выступает как раз Кэтрин Хантер, о которой вы, вероятно, не слышали, но, возможно, видели в фильме Гарри Поттер и Орден Феникса. Там она воплотила соседку Дурслей миссис Арабеллу Фиг. В фильме Коэна она сыграла трех ведьм, рассказывающих Магбету о пророчестве, после чего и начинается круговорот событий в трагедии.

Подача монолога Хантер увлекает, а то как она изгибает свое тело в первых сценах – завораживает. После просмотра вы убедитесь, что она является той самой темной лошадкой в ​​оскаровской гонке за роль второго плана.

Еще один важный участник этой картины – французский оператор Бруно Дельбоннель, являющийся пятикратным номинантом Оскара. Свою работу над проектом он начал за несколько месяцев. Вместе с Коэном они создавали визуальную эстетику картины, сделав ее авангардной и в то же время полной традиций и истории.

Это четвертая картина, над которой Дельбоннель работал с Коэнами (Баллада Бастера Скраггса, Внутри Льюина Дэвиса, а также сегмент дуэта братьев в Париж, я тебя люблю). Он умело использует все возможности съемочной площадки, придавая замкам пространства и масштабности с большими пустыми коридорами. Еще одним ключевым фактором, подчеркивающим важные детали, является освещение в картине.

Макбет – это мечта о власти и искушении, мечта, которую Шекспир рассматривал со многих сторон – в Гамлете, Отелло и каждом отдельном сюжете. Пользуясь выражением народу нужно хлеба и зрелищ, Коэн мог сделать своего Макбета чем-то похожим на Игру престолов со всей его династической кровопролитностью.

Вместо этого он превратил своих героев во взрослых людей с багажом ответственности. У Коэна по авторитетности МакДорманд и Вашингтон больше похожи на воинов из фильма Кровавый трон Акиры Куросавы в 1957 году, чем на романтический средневековый лейтмотив, как в популярных сериалах.

Трагедия Макбета – это подарок для поклонников медленного и острого Шекспира, а также редкое использование преимуществ искусства, которые предлагает возраст.