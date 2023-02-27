Британская певица Адель выходит замуж. Артистка помолвлена с мужчиной по имени Рич Пол, который на 7 лет старше нее.

Певица и спортивный агент планируют сыграть свадьбу уже этим летом – спустя 2 года после начала отношений. Об этом заявил источник, близкий к звездной паре.

О том, что Адель помолвлена, стало известно после концерта артистки в Лас-Вегасе – она появилась на сцене с огромным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Оно сделано из белого золота, а по центру виднеется крупный бриллиант.

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Последний Адель и Рич появлялись вместе на Супербоуле в начале февраля 2023. Оба всегда выглядят влюбленными. Хотя певица пытается не привлекать к своей личной жизни внимание, она открыто говорит о своих чувствах к Ричу.

К примеру, в декабре 2022 года она посвятила песню во время одного из своих концертов в Вегасе.

Отношения их были серьезными уже давно – в мае 2022-го они начали жить вместе.

Не только Адель может похвастаться красивой драгоценностью на руке – в конце 2022 года певица Шер показала огромное кольцо с бриллиантом, которое ей подарил ее 36-летний парень.