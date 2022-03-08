Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая несколько лет уже живет и работает в России, молится за семью в Украине.

В Instagram-stories Регина обнародовала фото из храма.

— Молитва очень помогает мне, — написала Тодоренко.

Также она опубликовала имена тех людей, за здравие которых молится.

— И пусть в этом списке не все желают мне добра, я все равно буду за вас молиться, — отметила артистка.

Очевидно, не все близкие для Тодоренко люди хотят с ней общаться, и это неудивительно. Ведущая ни разу не назвала вещи своими именами — что это Россия напала на Украину.

Она публикует посты в Instagram, и пишет, что в дом ее родителей пришла беда, однако ни разу не назвала имя человека, из-за которого все началось — президента России Владимира Путина.

23 февраля, за день до того как РФ напала на нашу страну, Тодоренко и вовсе намекнула на дружбу между Украиной и Россией семейным снимком. На фото она разместила флаги Украины и России. Возле себя – флаг Украины, а возле мужа – флаг России. На ладошках сына вместе лежат оба эти флага.

Напомним, что Регина Тодоренко родилась в Одессе. В последнее время ведущая живет в России, где в 2018 году вышла замуж за Влада Топалова.

Тодоренко прилетала в Украину в марте 2021 года. Тогда она опубликовала семейное фото с аэропорта, и сказала, что почти полтора года не обнимала родных.

Стоит отметить, что ее муж находится в базе Миротворец за участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного РФ Крыма.