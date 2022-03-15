Соавтор и режиссер шоу Орел и Решка Евгений Синельников рассказал, что думает о позиции телеведущей Регины Тодоренко.

В интервью Слава+ Синельников сказал, как относится к тому, что во время войны в Украине Регина делает разбор гардероба. Евгений отметил, что не думает, что это делает сама телеведущая.

— Я думаю, что у нее там какой-то человек, который занимается Instagram, — отметил Синельников.

Он сказал, что лично ему Регина прислала несколько сообщений.

— Лично мне она надиктовала несколько сообщений в слезах — Держитесь, я вас умоляю. Но это, конечно, такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб — низко, низко, это правда, — подчеркнул Евгений.

Регина Тодоренко родилась в Одессе. В последнее время ведущая живет в России, где в 2018 году вышла замуж за Влада Топалова.

В Instagram телеведущая показывает, что всячески переживает и молится за Украину, поскольку здесь у нее родители и родственники, однако она ни разу не назвала вещи своими именами.

Так, Тодоренко молится за семью, но не называет нападение РФ на Украину войной. В Instagram она обнародовала фото из храма и отметила, что молитва ей помогает.

Позже Регина решила устроить разбор гардероба, под предлогом — отвлечься.

Фото: Евгений Синельников