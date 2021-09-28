Украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) показала серию снимков, сделанных для российского мужского глянца PlayBoy.
На снимках исполнительница предстала в разных довольно откровенных образах. Так, в кадре Maruv появилась в черных латексных корсетах разных моделей, обнажающих грудь. Также артистка крупным планом засветила свои ягодицы. Все фото были сделаны с рапирой.
— Фотосессия для российского PlayBoy. Оцените от 1 до 10, — попросила Maruv своих подписчиков в Instagram.
Поклонники артистки пришли в восторг от ее откровенных образов, однако некоторые отметили, что Maruv уже могла бы ничего не надевать.
- Лучше бы она сразу голая вышла, чем нас мучать своей непонятной одеждой.
- А можно в студию огнетушитель?
- Жаркая дамочка.
- Икона! Уделала всех топ-моделей.
- Градус сексуальности зашкаливает! Телефон нагрелся.
- Королева эротики.
- Это просто бомба, удивляешь и удивляешь.
- На этих фото уже ничего нового нет.
- Это законно быть такой? Пожар!
- Телефон вышел из строя, пока я перелистал эти фотографии.
- Не особо отличается от обычного образа, — пишут фанаты Maruv.
Ранее мы писали, что Maruv украсила российскую версию журнала PlayBoy. За съемки отвечала украинская команда. Этот номер глянца посвящен музыке и спорту.