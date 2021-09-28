Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персоны

Телефон вышел из строя: Maruv едва прикрыла интимные места на новых фото

28 сентября 2021, 11:57 Каріна Зуєва
Телефон вышел из строя: Maruv едва прикрыла интимные места на новых фото
Источник: Maruv

Украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) показала серию снимков, сделанных для российского мужского глянца PlayBoy.

На снимках исполнительница предстала в разных довольно откровенных образах. Так, в кадре Maruv появилась в черных латексных корсетах разных моделей, обнажающих грудь. Также артистка крупным планом засветила свои ягодицы. Все фото были сделаны с рапирой.

— Фотосессия для российского PlayBoy. Оцените от 1 до 10, — попросила Maruv своих подписчиков в Instagram.

Поклонники артистки пришли в восторг от ее откровенных образов, однако некоторые отметили, что Maruv уже могла бы ничего не надевать.

  • Лучше бы она сразу голая вышла, чем нас мучать своей непонятной одеждой.
  • А можно в студию огнетушитель?
  • Жаркая дамочка.
  • Икона! Уделала всех топ-моделей.
  • Градус сексуальности зашкаливает! Телефон нагрелся.
  • Королева эротики.
  • Это просто бомба, удивляешь и удивляешь.
  • На этих фото уже ничего нового нет.
  • Это законно быть такой? Пожар!
  • Телефон вышел из строя, пока я перелистал эти фотографии.
  • Не особо отличается от обычного образа, — пишут фанаты Maruv.

Ранее мы писали, что Maruv украсила российскую версию журнала PlayBoy. За съемки отвечала украинская команда. Этот номер глянца посвящен музыке и спорту.

Читайте также:
Великая сила макияжа: Maruv показала лицо без косметикиВеликая сила макияжа: Maruv показала лицо без косметики

Теги
Maruv , Playboy
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка