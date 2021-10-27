Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум уже во всю готовится к Хэллоуину. Так, звезда показала часть образа, в котором планирует удивлять в этом году.

В Instagram Хайди опубликовала видео-бумеранг. В кадре звезда позирует голой и едва прикрывает грудь руками. Разворачиваясь, она демонстрирует спину, на которой с помощью грима создан огромный шрам. Следует отдать должное тем, кто это изобразил, вид — слишком правдоподобный.

— Никогда не оглядывайся назад, прошлое — дикая природа ужасов, — подписала публикацию Клум.

Хайди Клум ежегодно пытается удивить своих поклонников на Хэллоуин. Образы звезды всегда необычные и вызывают массу обсуждений.

Все началось в 2001 году, когда Хайди появилась на вечеринке в образе Леди Годива на коне. Тогда ее прозвали королевой Хэллоуина. С тех пор Клум не перестает удивлять, а каждый ее образ превосходит предыдущий.

В 2002 году модель примерила образ вампирши Бетти Буп, в 2003 году она облачилась в костюм, в котором напоминала инопланетянку.

Была Клум и в образе Красной ведьмы, и в костюме запретного плода, намекающем на сюжет об Адаме и Еве, и в образе женщины-кошки.

В 2011 году звезда и вовсе предстала в образе примата. Так, недавно Хайди Клум показала перевоплощение в героя фильма Планета обезьян.

В 2020 году Хайди провела Хэллоуин в кругу семьи, записав короткометражный фильм ужасов. В ролике модель появилась в двух образах-хамелеонах, замаскировав себя под стену и продолжение простыней на кровати.