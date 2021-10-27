Німецька супермодель та акторка Гайді Клум уже активно готується до Геловіна. Так, зірка показала частину образу, в якому планує дивувати цьогоріч

В Instagram Гайді опублікувала відеобумеранг. У кадрі зірка позує голою і ледве прикриває груди руками. Розвертаючись, вона демонструє спину, на якій за допомогою гриму створено величезний шрам. Слід віддати належне тим, хто це зобразив, вигляд – аж надто правдоподібний.

– Ніколи не озирайся назад, минуле – дика природа жахів, – підписала публікацію Клум.

Гайді Клум щороку намагається здивувати своїх шанувальників на Геловін. Образи зірки завжди незвичайні та викликають масу обговорень.

Все почалося в 2001 році, коли Гайді з’явилася на вечірці в образі Леді Годіва на коні. Тоді її прозвали королевою Геловіна. Відтоді Клум не перестає дивувати, а кожен її образ перевершує попередній.

У 2002 році модель приміряла образ вампірші Бетті Буп, у 2003 році вона одяглася у вбрання, в якому нагадувала інопланетянку.

Була Клум і в образі Червоної відьми, і в костюмі забороненого плоду, що натякає на сюжет про Адама та Єву, і в образі жінки-кішки.

У 2011 році зірка взагалі постала в образі примату. Так, нещодавно Гайді Клум показала перевтілення на героя фільму Планета мавп.

У 2020 році Гайді провела Геловін в колі сім’ї, записавши короткометражний фільм жахів. У ролику модель з’явилася у двох образах-хамелеонах, замаскувавши себе під стіну та продовження простирадла на ліжку.