Немецкая актриса и модель Хайди Клум показала свое перевоплощение в героя фильма Планета обезьян. Именно в таком образе звезда отмечала Хэллоуин в 2011 году.

На личной странице в Instagram Хайди обнародовала видео, на котором гримеры “колдуют” над ее перевоплощением.

Очевидно, накануне Хэллоуина модель решила вспомнить один из своих самых неординарных образов.

— Назад в 2011 год, — подписала видео Хайди.

Стоит заметить, что Хайди Клум ежегодно пытается удивлять своих поклонников интересным или жутким костюмом по случаю Дня всех святых.

В 2001 году модель даже прозвали королевой Хэллоуина, когда она ворвалась на вечеринку на коне в образе Леди Годива. С тех пор Хайди Клум только укрепляла позиции, ежегодно превосходя костюмами и гримом саму себя.

Звезда уже примеряла на себя образы Фионы из мультфильма Шрек, вампира, супергероя, ведьмы, Джессики Рэббит и другие.