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Хайди Клум показала жуткое перевоплощение в героя фильма Планета обезьян

19 октября 2021, 09:30 Валентина Чорна
Хайди Клум
Источник: Depositphotos

Немецкая актриса и модель Хайди Клум показала свое перевоплощение в героя фильма Планета обезьян. Именно в таком образе звезда отмечала Хэллоуин в 2011 году.

На личной странице в Instagram Хайди обнародовала видео, на котором гримеры “колдуют” над ее перевоплощением.

Очевидно, накануне Хэллоуина модель решила вспомнить один из своих самых неординарных образов.

— Назад в 2011 год, — подписала видео Хайди.

Стоит заметить, что Хайди Клум ежегодно пытается удивлять своих поклонников интересным или жутким костюмом по случаю Дня всех святых.

В 2001 году модель даже прозвали королевой Хэллоуина, когда она ворвалась на вечеринку на коне в образе Леди Годива. С тех пор Хайди Клум только укрепляла позиции, ежегодно превосходя костюмами и гримом саму себя.

Звезда уже примеряла на себя образы Фионы из мультфильма Шрек, вампира, супергероя, ведьмы, Джессики Рэббит и другие.

Недавно Хайди Клум опубликовала откровенные фото, на которых появилась топлесс. Фотографом выступил ее муж, участник группы Tokio Hotel 30-летний Том Каулиц.

Пара познакомилась на съемках шоу Топ-модель по-немецки. Через полгода Том и Хайди заявили о помолвке, а в 2019 году организовали пышное празднование важного события.

Теги
Гайді Клум , Хеловін
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