Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на официальном публичном мероприятии с тростью. Она посетила службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

На мероприятии 95-летнюю королеву сопровождала ее дочь, принцесса Анна. Для публичного выхода Елизавета выбрала синее пальто, под которым было светлое платье с цветочным принтом, и туфли Anello & Davide.

Известно, что королева вошла в церковь не через главный вход, а более коротким путем, с южной стороны здания.

Публику удивило то, что Елизавета передвигалась с помощью трости. Однако Букингемский дворец отказался давать комментарии по поводу состояния ее здоровья.

Ранее королеву видели с тростью только после операций на колене в 2003 и 2004 годах.

Недавно королева Елизавета II стала прабабушкой в ​​12-й раз. У принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелло-Моцци родилась дочь.

Новоиспеченные родители назвали девочку Сиенна Элизабет. Она появилась на свет с весом 2,8 кг и стала десятой в очереди на королевский трон.