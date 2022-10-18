Черногория и Северная Македония отказались от участия в международном песенном конкурсе Евровидение 2023, который продет в Ливерпуле (Великобритания). Причина — высокая стоимость участия.

Общественная телекомпания Черногории RTCG заявила, что помимо значительных затрат на регистрационные сборы, необходимы также расходы на пребывание в Великобритании.

— Мы также столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров, поэтому решили направить имеющиеся ресурсы на финансирование текущих и планируемых национальных проектов, — сказали в RTCG.

В заявлении телекомпании Северной Македонии MRT говорится, что помимо повышенного регистрационного взноса, в их стране энергетический кризис.

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Отметим, размер регистрационного взноса зависит от размера страны. Кроме того, его стоимость стала больше, после того как России запретили участие в Евровидении.

Общая стоимость участия всех вещателей обычно составляет около 5 млн фунтов стерлингов (более $5,5 млн), но точная сумма, которую платит каждый участник, не разглашается.

О том, что Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле, стало известно в октябре. Конкурс состоится под лозунгом Украины, поскольку именно наша группа — Kalush Orchestra заняла первое место в 2022 году.

Полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, а грандфинал состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.