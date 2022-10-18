Чорногорія і Північна Македонія відмовилися від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2023, який пройде в Ліверпулі (Велика Британія). Причина – висока вартість участі.

Громадська телекомпанія Чорногорії RTCG заявила, що крім значних витрат на реєстраційні збори, необхідні також витрати на перебування у Великій Британії.

– Ми також зіткнулися з відсутністю інтересу з боку спонсорів, тому вирішили направити наявні ресурси на фінансування поточних і планованих національних проєктів, – сказали в RTCG.

У заяві телекомпанії Північної Македонії MRT йдеться, що крім підвищеного реєстраційного внеску, в їхній країні енергетична криза.

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Зазначимо, розмір реєстраційного внеску залежить від розміру країни. Крім того, його вартість стала більше, після того як Росії заборонили участь у Євробаченні.

Загальна вартість участі всіх мовників зазвичай становить близько 5 млн фунтів стерлінгів (понад $5,5 млн), але точна сума, яку платить кожен учасник, не розголошується.

Про те, що Євробачення 2023 пройде в Ліверпулі, стало відомо в жовтні. Конкурс відбудеться під гаслом України, оскільки саме наш гурт – Kalush Orchestra посів перше місце в 2022 році.

Півфінали заплановані на 9 і 11 травня, а грандфінал відбудеться 13 травня на Ліверпуль арені.