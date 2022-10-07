Евровидение 2023 проведут в британском Ливерпуле. Полуфиналы конкурса запланированы на 9 и 11 мая, а гранд-финал Евровидения 2023 состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.

Изначально в шорт-лист на проведение конкурса были включены семь городов, затем в списке остались Ливерпуль и Глазго. После детальной оценки двух городов организаторы решили, что именно Ливерпуль станет городом-организатором конкурса песни Евровидение 2023.

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EBU также выпустил официальный логотип Евровидения 2023, в сердце которого изображен украинский флаг. Дизайн логотипа отражает то, что Великобритания принимает Евровидение 2023 от имени Украины, которая выиграла конкурс в этом году.

— Ливерпуль — идеальное место для проведения 67-го конкурса песни Евровидение от имени Украины. Город является синонимом музыки, и Ливерпуль Арена превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба. Мы были очень впечатлены тем энтузиазмом, который город продемонстрировал при проведении конкурса, и их инклюзивными идеями по размещению прошлогодних победителей, Украины, в центре внимания, когда тысячи болельщиков приедут в мае следующего года, — отметил исполнительный супервайзер Евровидение Мартин Остердаль.

К слову, Украина уже начала подготовку к нацотбору Евровидения 2023. Официальным музыкальным продюсером нацотбора в этом году стал Дмитрий Шуров.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 15 октября. Кто поедет на Евровидение 2023 года от Украины, узнаем уже в декабре.